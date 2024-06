ERC reta a Illa a que el ‘parlament’ lo controle el secesionismo

Publicado por Agencias

A una semana para la constitución del Parlament, la primera batalla de la nueva legislatura catalana, todo sigue en el aire y, con las elecciones europeas de por medio, el resultado de las negociaciones no se conocerá hasta ese mismo lunes 10 de junio. Aunque unos y otros van dando pistas. Esquerra, derrotada en las urnas el 12-M pero el partido que tiene la llave de la gobernabilidad, anticipó este lunes que «priorizará» la formación de una Mesa del Parlament de mayoría soberanista y de carácter «antirrepresivo», que pasaría por un pacto con Junts, CUP y los comunes. El independentismo perdió la mayoría absoluta hace tres semanas. La apuesta de los republicanos aleja de esta forma una alianza con los socialistas, que podrían llegar a ofrecer la presidencia del Parlamento a ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. Pero los republicanos, que no se habían significado de forma tan explícita hasta ahora, no quieren vincular las conversaciones de la Mesa y de la investidura del presidente de la Generalitat para tener más fuerza negociadora. Junts ofreció a ERC rehacer la «unidad independentista» para amarrar la mayoría en la Mesa del Parlamento catalán y así controlarla, con el objetivo de que Carles Puigdemont opte a ser presidente de la Generalitat. Esquerra compra la mayoría en la Mesa, pero sobre la investidura no se moja. Y mucho menos se deja atrapar por el propósito último de Puigdemont, que es hacer fracasar a Illa y forzar elecciones para reeditar una candidatura unitaria.