Sumar se revuelve contra el «carteo» de Sánchez y rechaza el 9-J como un plebiscito

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La candidata de Sumar, Estrella Galán, ha marcado distancias respecto a la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al limitarse a «aspiraciones filosóficas» que no conllevan ninguna medida concreta.

Además, ha rechazado que las próximas elecciones europeas se quieran ver como un examen de «marcas» políticas ni tampoco deben interpretarse como unas primarias para medir fuerzas con Podemos en el espacio de la izquierda alternativa.

Respecto a la misiva de Sánchez donde denunció el «zafio montaje» las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, tras ser citada como investigada por un juez como intento de interferir en el 9J, la cabeza de lista de Sumar ha manifestado que «últimamente este carteo» les resulta «sorprendente».

En este sentido, Galán ha lanzado en una rueda de prensa que son meras «reflexiones» y «aspiraciones filosóficas» del presidente, cuando en estas cartas lo que quiere ver Sumar son propuestas de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sabiendo que con el PP no va a ser posible renovar este organismo. «Si hay carteo, que sea con contenido», ha zanjado.

Sobre si piensa que Sánchez debería comparecer en el Congreso tras la citación como investigada de su mujer, se ha limitado a decir que esa posibilidad es algo que corresponde al presidente.

SUMAR PIDE HECHOS

Ayer, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, demandó a Sánchez que este ‘impasse’ no va de «cartas», dado que a «las derechas se le para con hechos» y el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, deslizó su sospecha de fin electoralista: «Se trata de democratizar el Estado, no de arañar unos votos por carta».

Ayer, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado tras reunirse con EAPN en España que la senda que hay que seguir es la senda de «reforzar el Estado Social» y «medidas para ampliar derechos». En el seno de Sumar asumen que la carta del presidente busca un golpe de efecto en plena campaña para intentar acaparar más voto progresista en el PSOE y que, aunque hay riesgo de que puedan verse en una pinza entre socialistas y Podemos, están convencidos de que este movimiento no les pondrá en aprietos ni mermarán sus perspectivas, al destacar que tienen una base de apoyo electoral sólida con vistas al 9J. Por otro lado y cuestionada sobre si percibe que el PSOE sigue una estrategia de achicar su espacio electoral, Galán ha respondido que en Sumar con conscientes de que se está haciendo un «llamamiento al voto útil», pero ha reivindicado que el «mejor voto útil» es a su candidatura porque garantiza que los sociaolistas avanza en derechos, en vez de «abrazar» al PP y conformar con ellos una «gran coalición» para que vuelvan las reglas fiscales que traen «recortes» y «recesión».

La cabeza de lista de Sumar ha expresado que tiene buenas sensaciones para las europeas y que no están pendientes de las encuestas, sino en visualizar que son la fuerza que «empuja» al Gobierno.

Examen a los proyectos

También ha rechazado que el examen de estos comicios «no es el de las marcas» de los partidos ni a Sumar, sino que versa sobre el modelo de Europa y si el continente avanza o retrocede. Eso sí, ha reivindicado que Sumar es el partido que «cumple sus objetivos y programa», pues son la izquierda que en «su ADN está en el hacer, no en el decir».

A su vez, ha sentenciado que el 9J no son «unas primarias de otros procesos» en la izquierda alternativa al PSOE y que si alguien afronta este proceso electoral bajo ese prisma tendrá que manifestarlo. «En ningún momento se me ha planteado esto como si fueran unas primarias porque, en ese caso, no hubiera aceptado ser candidata», ha ahondado.

Preguntada sobre si ella, como hizo su homóloga en Podemos Irene Montero, descarta también un horizonte de reagrupación en la izquierda, Galán ha subrayado que Sumar es un espacio de coalición en la izquierda.