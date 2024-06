Pedro Sánchez amenaza con arrasar el gobierno de los jueces y sus competencias

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un ultimátum al Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. Sánchez y Feijóo acordaron en la reunión que mantuvieron en el Congreso el pasado 22 de diciembre --a instancias del PP-- que la Comisión Europea ejerciera de mediadora para poder llegar a un acuerdo en la renovación del CGPJ.

Desde entonces, se han celebrado varios encuentros entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, con la presencia del excomisario de Justicia Didier Reynders, pero esos contactos no han desembocado en ningún acuerdo. Y el comisario dejó el cargo y fue sustituido por Vera Jourová.

En el PP no se mueven desde su posición anterior: o se cambia el sistema de elección de los vocales o no aceptarán la renovación del órgano de gobierno de los jueces. «Ningún planteamiento que no pase por rebajar el control de los partidos sobre el CGPJ es aceptable», insisten fuentes del partido. Los populares subrayan que las «bravuconadas» del líder socialista «solo pretenden tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales», en alusión al resultado de 9 de junio y a la falta de apoyo parlamentario después de que los socios del Gobierno tumbaran las últimas iniciativas legislativas. Y reiteran que asumirán los tiempos y forma que marque Bruselas. A la espera de que la nueva Comisión nombre a un nuevo mediador tras la salida de Didier Reynders y agende una nueva reunión, en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo insisten en que «el planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado».

Desde la APM

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha cargado contra el aviso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el PP se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, a su juicio, quitarle al órgano de gobierno de los jueces la facultad de hacer nombramientos «es inaceptable y un auténtico atropello constitucional».

La APM expresa su «profundo rechazo y preocupación» ante las declaraciones del jefe del Ejecutivo, además de recordar que desde la asociación llevan meses reclamando la «urgente renovación del CGPJ ante una situación que resulta ya insostenible» y pedir que «inmediatamente después» se aborde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a 12 de los 20 vocales del órgano.

«Sin embargo, la propuesta de Pedro Sánchez de privar al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional. Lamentablemente, otro más que se suma a los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país», considera la asociación.