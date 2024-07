Feijóo rechaza el órdago de Abascal y pactará el reparto de menores migrantes

Publicado por Javier Arias León Verificado por Creado: Actualizado:

Alberto Núñez Feijóo aprovechó ayer su primera visita al Parlament de Cataluña para mandar un mensaje claro a Vox y rechazar el órdago lanzado por Santiago Abascal, quien amenaza con romper los gobiernos autonómicos que ambas formaciones comparten en hasta cinco comunidades si los populares aceptan el reparto de menores extranjeros no acompañados que el Gobierno negocia con Canarias.

«La práctica que hemos tenido en España es ser solidario en la recepción de menores si tenemos capacidad. Las comunidades pondrán a disposición sus recursos para atender a los menores», aseguró al ser preguntado por los medios al respecto el jefe de la oposición. Feijóo no aludió de forma directa al líder de Vox pero sí quiso dejar clara la disposición de los territorios gobernados por el PP a ser «solidarios» con Canarias, donde la presión migratoria supera ya todos los límites establecidos.

El propio Abascal había comparecido poco antes en la sede de Bambú 12 para instar al PP a utilizar «todos los medios políticos y legales» a su alcance para evitar la distribución de esos menores. Una amenaza en la que Vox lleva insistiendo semanas y que Abascal volvió ayer a poner encima de la mesa como una opción factible.

El líder de extrema derecha también vinculó a los menores inmigrantes con el aumento de la delincuencia y de la «inseguridad» en la ciudadanía, y señaló que su partido no quiere ser cómplice de los «robos y violaciones».

Aún así, no solo a Abascal quiso mandar un mensaje el jefe de la oposición ayer. Feijóo también recrudeció su discurso contra Pedro Sánchez en este asunto al insistir en la imposibilidad de que el resto de las autonomías asuman nuevas responsabilidades sin los medios necesarios. El líder gallego insiste en acusar al Gobierno de carecer de una política de inmigración con la que hacer frente a un problema de esta magnitud.

El Gobierno tiene previsto abordar el reparto de los inmigrantes menores no acompañados llegados a Canarias en una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia mañana en Lanzarote. Y a eso hizo referencia ayer Feijóo al quejarse de que, hasta el momento, La Moncloa no se haya dirigido a los gobiernos autonómicos para ir engrasando el encuentro. «El Gobierno ni tiene política migratoria, ni soluciona estos problemas. Los crea. Tiene abandonadas a las comunidades autónomas. No habla con ellas, no se reúne con ellas».

Génova advirtió días atrás que aceptará el reparto de esos inmigrantes menores si se alcanza un acuerdo con el beneplácito de las todas las comunidades. A lo que si se muestran más reacios es a la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno pretende llevar a cabo y cuyo texto espera tener aprobado antes de que termine el verano.

Asimismo, el discurso de ayer de Feijóo insiste en el argumento esgrimido ya por el PP hace una semana, cuando los barones del partido reunidos en Salamanca con motivo de la presentación de la Ebau común reconocían su disposición a recibir menores inmigrantes en sus comunidades, pero hablaban al mismo tiempo de los problemas que tienen muchas de ellas para acogerlos debido a la masificación de sus centros.

Además, Feijóo, que responde así al ultimátum lanzado por el líder de la derecha radical, se reunió en la jornada de ayer con los 15 diputados populares del Parlamento catalán capitaneados por Alejandro Fernández. Desde 2017 no se producía una visita de un líder del PP a la cámara autonómica, detalle que el propio Fernández puso en valor. Además, afirmó que el partido en Cataluña «está preparado» para cualquier escenario, incluida una posible repetición «para seguir creciendo. Estamos convencidos que en caso de repetición, no sería una excepción».