El juez amenaza con detener a Begoña Gómez

Publicado por Lourdes Pérez León Verificado por Creado: Actualizado:

El juez Peinado había advertido a la mujer de Sánchez de que sería detenida si no se personaba en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. Aunque la cédula de citación estaba fechada el 17 de junio, no trascendió hasta este martes y provocó revuelo durante unas horas: las que mediaron entre la obligación dictada por el magistrado que instruye la causa por la que está investigada para que Begoña Gómez acudiera a la declaración del testigo clave este lunes en el juzgado, bajo advertencia de que podría ser detenida si se excusaba sin causa justificada, y el levantamiento de ese mandato.

Lo que ocurrió en ese lapso es que el testigo, el empresario Juan Carlos Barrabés, recibió el alta médica en la grave enfermedad por la que estaba ingresado y su testimonio deja de ser ‘preconstituido’. Es decir, una prueba que, dado el estado de salud del declarante, preventivamente podía utilizarse en el juicio por la presunta corrupción atribuida a la mujer del presidente del Gobierno en el supuesto de que este llegue a celebrarse.

Esta circunstancia es la que justificaba que no bastara con la asistencia al interrogatorio a Barrabés del abogado de Gómez, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho. Pero aunque fuera un trámite legal, la revelación de que la esposa de Sánchez tenía la «obligación» —en la cédula de citación, firmada por la correspondiente letrada de la Administración de Justicia, la palabra figura con mayúsculas- de personarse en el juzgado o, de lo contrario, el magistrado Juan Carlos Peinado dictaría «orden de detención» contra ella provocó un impacto inmediato. Y tenía una consecuencia: forzaba a Gómez a regresar al juzgado entre su suspendida declaración como investigada del pasado viernes y la nueva, fijada el 19 de julio.

Barrabés, colaborador del máster que la esposa de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense, es esencial en la causa porque fue quien se dotó de dos cartas de recomendación de ella en julio de 2020 para optar con su principal empresa, Innova Next, a las adjudicaciones con Red.es, sociedad del Ministerio de Economía. El testigo al que que quiere preguntar Peinado —la defensa atribuye al juez una investigación «inquisitorial»—obtuvo contratos por 10,6 millones.

El Gobierno la defiende

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se mostró ayer partidaria de que la mujer del presidente no tuviese que acudir al juzgado el próximo lunes para presenciar como testigo la declaración de Juan Carlos Barrabés y señaló que es suficiente que acudiese su abogado.

Alegría hizo estas declaraciones antes de que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, acordase tomar declaración a Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado porque ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría señaló que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que quien tiene que acudir es el abogado de la defensa y en caso de que no estuviese el mismo se tendría que nombrar uno de oficio.

Begoña Gómez acudió por primera vez ante el juez el pasado lunes 5 de julio, para declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero Peinado suspendió la vista a petición de la defensa, que no había recibido notificación de una de las querellas. La convocó de nuevo para el viernes 19 de julio.