El PP acusa a Vox de buscar una “coartada” para romper sus pactos y da por seguro un “plan B”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa ofrecida en el Parlament de Cataluña desde donde ha defendido este lunes la "solidaridad" en el reparto de menores no acompañados, siempre dentro de las "capacidades" de cada comunidad autónoma, ante las amenazas de Vox de abandonar los gobiernos que comparte con los populares si aceptan esta acogida.EFE

El PP acusó hoy a Vox de buscar una “coartada” para justificar su decisión de romper sus pactos de gobierno en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, y garantizó que, pase lo que pase, sus ejecutivos se encargarán de gestionar “los problemas de los ciudadanos” porque “seguro” que sus barones tienen “un plan B”.

Esta fue la primera reacción de Génova al comunicado que Vox difundió anoche para acusar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “romper” los Gobiernos” autonómicos de coalición por aceptar el reparto voluntario de 347 menores migrantes, y anunciar la convocatoria “urgente y extraordinaria” de su dirección para “acordar los próximos pasos”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, subrayó que “nadie se puede creer” que rompan sus pactos de Gobierno por acoger “entre 10 y 30 menores” extranjeros no acompañados en cinco comunidades autónomas que han acogido a otros 1.800 en el último año y tienen una población total de 11 millones de españoles.

“Es absolutamente desproporcionado y suena más a una excusa y a una coartada que a otra cosa. Creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable solo por plantear un órdago de estas características. Lo que creo es que quiere es romper por otras circunstancias. Pero serán ellos los que tengan que dar explicaciones después de esa reunión de urgencia”, declaró en una entrevista en Antena 3, en la que también acusó al partido de Santiago Abascal de “dejar tirada” a Canarias y Ceuta.

No obstante, Gamarra remarcó que, independientemente de la decisión que tome Vox, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia están “en buenas manos” con sus presidentes autonómicos, que “se rigen por principios y por valores” como la “seriedad” y la “responsabilidad”. Y se mostró convencida de que darán “estabilidad” a sus autonomías tomando las decisiones que consideren oportunas a la hora de “configurar sus Gobiernos”.

“¿Si tienen plan B? Seguro que lo tienen porque un buen dirigente siempre está preparado para cualquier situación que pueda acontecer. Gobernar es asumir responsabilidades y estar a la altura de los ciudadanos y de la responsabilidad que tienes, en este caso, en la solidaridad con 400 menores no acompañados en Ceuta y Canarias”, añadió.

En paralelo a las declaraciones de Gamarra, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, atendió a los medios en el escritorio del Congreso y confirmó que “nadie” de la dirección de Vox ha contactado con la cúpula de Génova.

Asimismo, rechazó que Feijóo haya “llamado uno a uno” a sus barones para dar “ninguna instrucción” como denunció Vox anoche.

“Canarias es España”

Una hora antes que Gamarra y Bendodo, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, marcó la línea del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo y pidió cautela hasta conocer la decisión definitiva de Vox.

Remarcó que la “carta a la ciudadanía” del partido dirigido por Abascal no aclara si está “anunciando una ruptura o justificándose por romper Gobiernos autonómicos que están funcionando y aportando estabilidad”. Y reconoció su estupefacción ante la negativa del partido liderado por Santiago Abascal a realizar un “ejercicio de solidaridad” con “una parte muy relevante y crítica para España como es Canarias en términos migratorios”.

“Quiero recordar a los dirigentes de Vox que Canarias es España y que los canarios son españoles. Y que, por lo tanto, merecen la solidaridad de conjunto de los españoles”, aseveró en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que también evidenció su sorpresa por las razones de Vox.

“Estamos hablando de que anuncian una hipotética ruptura porque comunidades donde gobierna con el PP, como por ejemplo Aragón, van a recibir a 20 inmigrantes. En Murcia, 16. Estos son los motivos por los cuales Vox va a anunciar una hipotética ruptura de la estabilidad allí donde cogobierna con el PP”.

Vox y su “oposición”

Con todo ello, Sémper incidió en que no aceptan esta “amenaza”. Y ratificó la posición de “solidaridad” del PP en política migratoria, más cuando “impacta y afecta a seres humanos, en este caso, a menores de edad”. “Ahí es donde ha estado siempre el PP y dónde va a seguir estando, compaginándolo con una crítica dura y con una crítica profunda a la ausencia de política migratoria del Gobierno de España”.

Además, garantizó también estabilidad en estas autonomías. “Llevamos un año ocupándonos de los problemas de Pedro Sánchez, los de Puigdemont y los de Yolanda Díaz con Podemos. Lo que no vamos a hacer ahora es ocuparnos de los problemas de Vox. Los problemas de Sánchez y los problemas de Vox son de ellos, no son de los españoles. Y lo que necesitan los españoles son políticos que gobiernen para resolver sus problemas, no que estén enfrascados en los problemas de partido. Entiendo que Vox tiene en estos momentos muchas fugas de agua […], pero nosotros nos ocupamos de los problemas de los ciudadanos”, añadió.

Sémper concluyó así que no están “inquietos” por la inminente decisión de Vox en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, y criticó la estrategia de Abascal.

“Nosotros estamos ocupados en configurar la alternativa a Pedro Sánchez, a este mal Gobierno que hay en España. Es verdad que de un tiempo a esta parte Vox está empeñado en hacer oposición más al PP que a Pedro Sánchez. Pero esto es una cuestión que corresponde a Vox y que corresponde explicar a Vox y justificar ante su electorado”, terminó.

Reproches al Gobierno

Al margen de Vox, el PP censuró una vez más la política migratoria del Gobierno. Gamarra le apeló a atender la “situación límite” de comunidades como Murcia -que está al 200 por 100 de su capacidad- y Comunidad Valenciana -170 por ciento- en vez de “mirar hacia otro lado”.

Asimismo, explicó que el reparto voluntario de los menores migrantes es más complejo de lo que se cree, puesto que están escolarizados y hay que transmitir tutelas entre comunidades, lo que hace que la “rapidez” no sea la que les “gustaría”. “No es solo voluntad política”.

Gamarra censuró además que el Gobierno les llame “racistas y xenófobos” cuando han aceptado su propuesta de reparto de los menores, “mientras se le pone una alfombra roja” a Junts y ERC, que se niegan o se ponen de perfil a la hora de que Cataluña participe también en esta reubicación.