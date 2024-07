¿Está prohibido conducir con chanclas?

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Es una de las grandes preguntas cuando llega el calor y dejamos los pies al descubierto: ¿Se puede conducir con chanclas? Aunque hay mucha controversia desde siempre sobre si hay multa o no en función de si eliges o no este calzado para ponerte al volante, lo cierto es que no hay una ley que lo prohíba.

Aún así, la Guardia Civil advierte: puedes ser sancionado por llevar un calzado que no te permita la libertad de movimientos. Así lo ha dejado claro la Benemérita en sus redes sociales en un mensaje en el que apela a la seguridad vial al volante y a ser prudente a la hora de elegir calzado para conducir, optando por uno que sea cómodo y no ocasiones problemas de movilidad.

Por su parte, Race señala que "debes utilizar un calzado que sujete bien el pie. Por eso, no se puede conducir con chanclas o con sandalias ya que, aunque no está expresamente prohibido en la normativa, sí supone un riesgo para tu seguridad y puede implicar una sanción"