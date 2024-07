El PP exige que el Gobierno reconozca una emergencia migratoria más allá de Canarias

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El PP ha remitido un documento al ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, en la que critica que la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería registrada este lunes en el Congreso solo reconozca la emergencia migratoria existente en Canarias, Ceuta y Melilla, dejando fuera otras comunidades «que se encuentran en situación de colapso». La iniciativa legislativa presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria pretende cambiar el modelo de reparto de los menores extranjeros no acompañados para obligar a todas las comunidades autónomas a distribuirse la acogida de estos niños y adolescentes cuando lleguen a territorios con sistemas de acogida por encima del 150 % de sus capacidad.

El texto menciona concretamente a Canarias —que en este momento acoge a casi 6.000 menores cuando cuenta únicamente con 2.000 plazas—, pero también a Ceuta y Melilla. No obstante, los populares exigen «que se declare la emergencia migratoria para todo el territorio nacional» atendiendo no solo a las cifras existentes en este momento, «si no también a las previsiones para los próximos meses» dadas por el Gobierno y las oenegés. «De esta manera todas podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían, en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de acogida», remarca el PP en el documento al que ha tendio acceso Efe.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha explicado en una rueda de prensa concedida este lunes que su partido siente una «profunda discrepancia» con la herramienta propuesta en la reforma de la Ley de Extranjería. «Tendría que haber sido un proyecto ley», ha especificado Sémper, quien ha resaltado que, de esa manera, podría haber tenido lugar «un debate mucho más solvente». «Llevamos seis meses pidiendo un plan nacional de inmigración y hoy, con prisa y corriendo, el Gobierno plantea lo que plantea a través de una proposición de ley», ha criticado.

El portavoz popular se ha mostrado convencido de que el Gobierno «no quiere abordar ni solventar el problema, sino que lo que quiere es repartir culpas y responsabilidades». «Así no se resuelve nada», ha sentenciado Sémper, quien ha exigido la convocatoria «urgente» de la Conferencia de Presidentes autonómicos para analizar el texto registrado. En su documento, los populares también han solicitado que los menores trasladados a las regiones de destino sean «indubitados en su edad» —un cuestión que, piden, sea confirmada por la Fiscalía—, que se refuerce en el control de las fronteras marítimas y un «compromiso financiero» por parte del Gobierno.