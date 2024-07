Feijóo aguarda a que la legislatura muera por «fallo multiorgánico»

Publicado por efe

Este martes es el aniversario del trago más amargo que ha tenido que beberse Alberto Núñez Feijóo en su dilatada carrera política. Habituado a solo ganar y a gobernar con mayorías incontestables, el presidente del PP tuvo que asumir que no iba a alcanzar la Moncloa porque a Pedro Sánchez le daban los escaños para sumar con los independentistas a cambio de la ley de amnistía y otras cesiones. Pero en estos doce meses, Feijóo no se ha resignado a ese escrutinio y ha activado todos los recursos a su alcance —la mayoría absoluta en el Senado, su hegemonía en el mapa municipal y autonómico, la movilización en la calle y su óptima cosecha en el ciclo electoral de este 2024— para tratar de arrinconar a un Sánchez maniatado por sus pactos. Eso que los suyos ven como la respuesta esperable y necesaria ante la deriva presidencial — «el fallo multiorgánico», la definió ayer Cuca Gamarra— y que los socialistas interpretan como una deslegitimación antidemocrática del «Gobierno de progreso». Pero lo que no estaba en el guion de los augurios era que el principal partido de la oposición llegara a la efeméride del 23-J pudiendo explotar a su favor dos circunstancias detonadas extramuros de Génova. Una, las investigaciones judiciales que, en cadena, han ido salpicando a Koldo García, antiguo hombre de confianza del exministro y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos; a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; y al hermano de éste, el músico conocido como David Azagra.Escaldados por la dolorosa frustración de hace un año y con la decisiva gobernabilidad de Cataluña en el alero, los populares se tientan la ropa al vaticinar el devenir de la legislatura. Pero sí hay coincidencia en diagnosticar que las cosas pintan cada vez peor para Sánchez, dibujado como el protagonista de una paulatina «degradación» en el ejercicio del poder y cuya «táctica es solo la de aguantar un día más» mientras se le multiplican los frentes, incluido que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, esté al borde de ser imputado por presunta revelación de secretos sobre el novio de Ayuso.