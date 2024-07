Radiografía de los 8.500 militantes de Esquerra

Publicado por CRISTIAN REINO Barcelona Verificado por Creado: Actualizado:

Dicen quienes conocen desde dentro a la militancia de ERC que lleva un tiempo algo adormecida, aceptando casi sin rechistar la línea que marca la dirección, pero que está con ganas de hacerse oír. Cuando las cosas van bien para el partido desde el punto de vista electoral, todo es una balsa de aceite. Cuando vienen las derrotas, empiezan los malos rollos. Desde su regreso hace algo más de una semana a Barcelona tras seis años huida en Ginebra, la secretaria general del partido, Marta Rovira, ha participado en varias asambleas territoriales para tomar la temperatura a las bases. Lo que se ha encontrado es que la militancia está guerrera y no por la labor de aceptar la investidura de Illa salvo que la contrapartida sea generosa; aunque algunos ni en el caso de que el PSOE ponga un referéndum encima de la mesa.

Si el PSC y ERC son capaces de llegar a un acuerdo, la militancia republicana será llamada a votar en una consulta para decidir si avala o no el pacto. Un total de 8.500 simpatizantes republicanos tendrán en sus manos la investidura de Illa. Semanas atrás, las bases de ERC reventaron la asamblea que el partido había organizado para ratificar la entrada del partido en el Gobierno socialista de Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona. Los contrarios al acuerdo se movilizaron, la dirección no calibró el cabreo y Esquerra sigue fuera del Ejecutivo municipal. Fue un aperitivo de lo que puede pasar con la investidura de Illa, al que no se le perdona su pasado como manifestante de Sociedad Civil Catalana contra el ‘procés’ y junto a Vox, PP y Ciudadanos.

En los últimos años, las bases de ERC han avalado dos veces el apoyo del partido a la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El año pasado, la participación apenas superó el 43% en el plebiscito partidario. El sí a Sánchez ganó con el 89%. En 201.