Ester Muñoz a Ribera: «Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales»

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, la leonesa Ester Muñoz, incidió ayer en que Teresa Ribera se comprometa a dimitir de comisaria europea si es imputada por la dana, pero no lo logró. Ribera no respondió durante el debate de más de tres horas en el Congreso. «¿De verdad usted no se equivocó en nada? ¿De verdad ninguna de sus organizaciones competentes se equivocó absolutamente en nada? ¡Cuánta soberbia, señora ministra!», exclamó Muñoz. «En ese Cedopi estaba la delegada del Gobierno. Ella podría haber avisado al Gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población. Y no lo hizo», enfatizó la diputada leonesa. «Esto es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales», espetó.