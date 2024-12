Moncloa envía por error a los medios las consignas de Sánchez

Publicado por melcho saiz pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Moncloa descubre todas sus cartas y revela, tal y como se sospechaba, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no cabe la más mínima improvisación sea cual sea el asunto. Presidencia de Gobierno, por error, envió la mañana de este martes a los medios acreditados un correo electrónico titulado «argumentario y posibles preguntas (actualizado)» en el que se recogen doce archivos con respuestas muy tasadas a las preguntas -sobre todo relativas a temas de corrupción- que los periodistas pudieran realizar hoy a la portavoz Pilar Alegría o cualquier otro ministro que comparezca.

El mensaje -enviado a las 10:18 horas y al que media hora luego le siguió otro pidiendo que no se usara esta información- recoge doce archivos con diferentes cuestiones de actualidad y las respuestas que se deben de dar desde la mesa del Consejo de Ministros. Los temas, entre otros, son: Ábalos; las «declaraciones» de Aldama; «las acusaciones de corrupción, victimismo y cacería»; «ayudas dana», «bulo» de Mazón sobre las ayudas de la DANA; el hermano del presidente; Begoña Gómez; el novio de Ayuso y la caída de Lobato; Muface; los presupuestos; o el pacto de inmigración. Moncloa, incluso, en ese listado incluye «posibles preguntas» sobre otros temas.A la vista del orden de esos argumentarios, sin duda, la mayor preocupación en Presidencia son los temas judiciales que acosan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del propio Pedro Sánchez.Las respuestas sobre las acusaciones del conseguidor Víctor de Aldama deben pasar por no nombrarle por su nombre y seguir insistiendo en que su palabra no vale nada. «Este señor no tiene ninguna credibilidad. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas», se lee en el mail interno de Moncloa, en el que se reitera que «estamos tranquilos y esperamos que la justicia ponga las cosas en su sitio».Moncloa, a pesar de que insta a meter la coletilla del «respeto a las decisiones judiciales», en esos mismos documentos da órdenes de acusar al PP y Vox de estar detrás de estos sumarios y de presentar al Gobierno como víctima de una campaña lawfare que usa como ariete los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, ‘Azagra’. «Creemos necesaria una reflexión colectiva sobre la estrategia de la derecha y la ultraderecha, que consiste en acosar a familiares de políticos progresistas.