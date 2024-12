Armengol pide cambiar la Carta Magna para dar cancha a los socios de Sánchez

Francina Armegol dedicó buena parte de su tradicional discurso por el aniversario de la Constitución para destacar que, tras 46 años de vigencia, es posible, siempre mediante el consenso político, reformarla para adaptar el texto a la nueva realidad de España. Y puso un ejemplo: la eliminación el pasado enero del término «disminuido» por unanimidad en la Cámara baja. Este 46 aniversario de la Carta Magna rindió un sentido homenaje a las personas con discapacidad que protagonizaron una interpretación a cargo de la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real, formada por niños y jóvenes para que a continuación representantes de varios colectivos diesen lectura al nuevo artículo 49 «Todos y todas somos conscientes de que es más importante cumplir la Constitución que reformarla, pero resulta gratificante comprobar que es posible, aunque difícil, modificar puntos a través de grandes consensos sin que se rompan nuestras normas imprescindibles de convivencia», defendió la presidenta del Congreso.Esta reforma de la Carta Magna le sirvió también a Armengol para apelar a la vía del consenso político «a pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador». «Hoy por hoy —continuó la tercera autoridad del Estado— no contamos con las mayorías absolutas del pasado, sino con un parlamento plural que necesita, precisamente, de mucho diálogo y debate a la hora de tomar decisiones».La presidenta del Congreso enumeró los graves problemas que acucian a la sociedad española y que exigen un acercamiento entre los diferentes partidos políticos independientemente de la ideología que defienden. Así señaló el problema de acceso a la vivienda, la lucha contra la pobreza, blindar el Estado del bienestar, combatir la desinformación o erradicar la violencia machista. «Nos urge, y así debe ser siempre, atesorar nuestra democracia, actualizar y revigorizar los valores en los que fue asentada: la igualdad, la justicia, la paz y la libertad», zanjó.Armengol inició el discurso con un recuerdo para los afectados por la Dana e hizo un llamamiento para devolver la normalidad a los 78 municipios afectados por las riadas.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que «el principal defecto» de la Constitución es que «no reconoce la nación vasca y su capacidad para decidir libremente su futuro». «Justo al revés, pone dificultades a determinadas aspiraciones del pueblo vasco», ha asegurado en una comparecencia en Bilbao con motivo del Día de la Constitución.En dicho acto ha recordado que en 1978 Euskadi no apoyó la Carta Magna ya que únicamente consiguió «algo más del 38 % de respaldo del censo electoral vasco» en el referéndum correspondiente.«Es un texto mejorable y que no suscita ningún entusiasmo en el PNV», ha dicho, y ha añadido que este partido «seguirá empeñado en que se reconozca a Euskadi como nación».Con ese objetivo ha citado la disposición adicional primera de la Constitución, que «ampara y respeta» los derechos históricos de los territorios forales, como vía potencial para «canalizar importantes acuerdos políticos duraderos».

Illa se lleva Cataluña a Madrid

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este viernes la Constitución como un «símbolo de unión de diferentes visiones» para «ese proyecto común que se llama España». Illa ha acudido a los actos de conmemoración del aniversario de la aprobación de la Carta Magna, en el Congreso. Hacía 15 años que el jefe del Ejecutivo catalán no acudía a la efeméride del 6-D. El último presidente catalán que asistió fue José Montilla, en 2009. En 2010, ya no acudió, molesto con la sentencia contra el Estatuto dictada por el Tribunal Constitucional. Pasqual Maragall no estuvo presente ninguna vez y Jordi Pujol, en todo su mandato estuvo en contadas ocasiones. La última, en 1988. Ninguno de los presidentes soberanistas que sucedieron a Montilla reconoció la Constitución y todos ellos se ausentaron el 6-D. «Nada que celebrar» es la consigna que el independentismo lleva proclamando desde hace años. Illa ha puesto fin este viernes a una etapa en que el Govern daba la espalda a la Carta Magna y la rechazaba al entender que no ampara los derechos nacionales de Cataluña. El presidente catalán la ha puesto en valor y la ha defendido, un gesto inédito en Cataluña.