El PSOE ya no se cree a Puigdemont

Publicado por cristian reino Barcelona

El día después de lanzar un órdago a Pedro Sánchez, exigiéndole que se someta a una cuestión de confianza, Junts insistió en que «no va de farol». Su pacto con el PP para suspender el impuesto sobre la generación eléctrica fue un primer aviso para navegantes. Ha habido revolcones parlamentarios esta legislatura y habrá más. En cualquier caso, la formación soberanista quiso trasladar también el mensaje de que a día de hoy no contempla apoyar al PP y a Vox en una moción de censura. Si tiene que caer el Gobierno, que lo haga por su propio peso, sostienen los postconvergentes, que tienen claro que en Cataluña no pueden construir una alternativa a Illa si se unen por completo a PP y Vox.Junts advierte de que va en serio y de que se le agota la paciencia, pero al mismo tiempo le da una última oportunidad a Sánchez y admite que con 7 escaños no puede tumbarle. Puede, eso sí, dejarle sin Presupuestos. Puigdemont no quiere perder aún la llave de la gobernabilidad, pues hay muchas carpetas que están abiertas: amnistía, cupo, resolución del conflicto, inmigración o reconocimiento del catalán.El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, dijo este martes en Catalunya Ràdio que el lunes habló con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bruselas. Turull avisó al PSOE de que la negociación de los Presupuestos no ha empezado, a pesar de lo que digan desde la Moncloa. Para llegar a sentarse en la mesa, los socialistas tienen que ceder el traspaso integral de inmigración a la Generalitat y una serie de mecanismos compensatorios en relación a la ejecución presupuestaria de años anteriores.

Junts aprieta pero no ahoga

El partido de Puigdemont está atrapado en su propio relato y se está volcando en su tarea en el Congreso, donde tiene más incidencia con sus 7 escaños, tras perder todo el poder en Cataluña. Hace un año, para marcar distancias con ERC, vendió a su electorado que solo pactaría con Sánchez desde la premisa de «cobrar por adelantado». Un año después de investir al presidente, los soberanistas no tienen muchos trofeos de caza que exhibir. Puigdemont desafía a Sánchez para intentar distanciarse de ERC, en plena crisis independentista. La Mesa del Congreso deberá pronunciarse sobre la cuestión de confianza. Junts quiere someter a Pedro Sánchez en la tribuna. Sus cálculos son que tienen tiempo hasta principios de febrero para negociar. Antes de final de año, los postconvergentes confían en que haya acuerdo sobre inmigración para que los Mossos sean una policía integral, de tal manera que asuman las funciones que hace ahora la Guardia Civil en lo relativo al control de fronteras. Demandan también que Sánchez vuelva a admitir que existe un conflicto político en Cataluña, que dé a conocer cómo piensa resolverlo y además que asuma un pacto fiscal y se mueva más en la UE por el catalán.

La portavoz de Sumar en el Congreso ha tildado de «contradictorio» que Junts reclame al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza cuando recientemente apoyó la reforma fiscal.

