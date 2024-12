«Por solidaridad», la excusa del coronel de Aldama

Publicado por m. s. p/m. b Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Francisco José Vázquez, el coronel de la Guardia Civil que en 2022 condecoró a Víctor de Aldama con la medalla la Orden del Mérito del cuerpo, aseguró este martes ante la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ que este reconocimiento estuvo motivado fundamentalmente —que no de forma exclusiva— por la labor «humanitaria», «voluntariosa» e, incluso «altruista» del conseguidor a favor del instituto armado. En particular, Vázquez explicó que el conseguidor organizó o promocionó una carrera popular para la recogida de fondos para la «investigación de enfermedades raras» y que, además, estuvo al frente de una campaña para obtener dinero para la hija de un guardia civil de Zamora afectada de leucemia, organizando un partido, consiguiendo que Fernando Hierro firmara camisetas y abriendo una «cuenta solidaria».Vázquez, el reputado mando que dirige la Unidad Central Especial de la lucha antiyihadista (UCE-2), se avino este martes en la cámara alta a arrojar algo más de luz sobre los todavía confusos vínculos del comisionista con la Guardia Civil y no se refugió en tantas ocasiones tras el ‘secreto de Estado’ como hizo el pasado 2 de diciembre en la Audiencia Nacional para no dar detalles. Aunque admitió que hubo otras causas que justificaron esa medalla y que no puede contar efectivamente por motivos de seguridad, insistió en que en 2022, cuando se acordó la concesión de esa orden, no había «ninguna sospecha, absolutamente ninguna sospecha» de que De Aldama y Koldo García liderasen una trama corrupta. «La UCO no evoca ningún tipo de alerta o preocupación por la conducta de Aldama» hasta prácticamente la detención de ambos este febrero de 2024, según mantuvo en el Senado el mando de la Guardia Civil. No obstante, reconoció que antes de su captura, el propio Koldo García le hizo partícipe de sus sospechas.

