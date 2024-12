Abascal: "es una fantasía pensar que los pactos con PP se pueden arreglar"

Publicado por EUROPA PRESS Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que está dispuesto a ir "hasta el final" en la ruptura con el PP en las comunidades autónomas, advierte que ya no les vale con una "rectificación" y pide que se cumplan los compromisos pactados en los acuerdos de gobierno.

"¿Qué gesto tiene que hacer el PP para arreglar lo que ha roto? Lo tienen que responder ellos. En primer lugar, arreglar todo lo roto y algo más. Pero estamos hablando sobre algo que es una fantasía", ha afirmado este domingo en una entrevista con ABC, recogida por Europa Press.

Abascal ha achacado que el PP esté "permanentemente" acudiendo a las convocatorias del Gobierno, "que es tan malo, tan corrupto, tan traidor, para llegar a acuerdos sobre migración. "¿Nosotros vamos a llegar a un acuerdo para que el PP inmediatamente después vuelva a llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de migración? No es posible", subraya.

El líder de Vox reconoce que la relación funcional con Feijóo es "correcta" y que existe entre ambos entendimiento personal, pero no político, "salvo en que hay que echar a este señor (Sánchez) y no en el modo". "No se puede echar a Pedro Sánchez con pactos. La posición del señor Feijóo, el modo en que quiere hacerlo es totalmente malo. La falta de coincidencia afecta a casi todo", asegura.

Pese a la actual mala relación con el PP, Abascal indica que no van a permitir cambios de gobiernos en las comunidades autónomas o ayuntamientos en los que el PP gobierne, porque ellos "no colaboran con la izquierda en ningún caso". "Eso no va a suceder en ningún caso. Vox no va a colaborar con la izquierda en ningún caso. Vox podrá apoyar o no unos presupuestos pero no va a tener ningún acuerdo con la izquierda. Es más fácil que eso lo haga el Partido Popular. Los acuerdos, desde luego, no los tenemos nosotros", ha respondido.

"El Gobierno se desgasta con movilizaciones, con temas judiciales y con una oposición contundente, total. Y no se lo desgasta con responsabilidad institucional, eso desgasta a España y fortalece a Sánchez. Esa es la gran disputa, la gran diferencia que tenemos con el PP", remarca.