La reina se interesa por "las guerras que no están siendo contadas"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La reina ha preguntado este martes a periodistas que trabajan en países en conflicto "qué pasa con las guerras que no están siendo contadas, porque hay muchas, como Sudán y el norte de Etiopía".

Doña Letizia ha intervenido en San Millán de la Cogolla (La Rioja) durante la clausura del XVII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo 'El lenguaje de las guerras: cómo contar el conflicto', organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) -promovida por la Agencia EFE y la RAE-.

"¿Sirve para algo lo que hacen los periodistas en las guerras y los conflictos?, ¿la sociedad española necesita saber lo que ocurre allí?", ha requerido a algunos informadores y reporteros que han trabajado y trabajan como corresponsales de guerra.

También ha considerado que a una persona de 20 años que está empezando a formar su criterio le conviene saber que el mundo es grande y complejo, en relación a las guerras no contadas.

Sobre esta reflexión, el corresponsal de guerra de RNE Fran Sevilla ha dicho que "las guerras no contadas son así a veces porque no interesa que se cuenten" y ha añadido que, en su trabajo, él intenta que "el mundo no sea tan ancho y ajeno".

En una de las mesas redondas de este seminario se abordó el lunes 'El lenguaje bélico más allá de las guerras', con especial incidencia en el uso que se hace para hablar de cáncer, con expresiones como "perder la batalla".

"Como persona con cierta exposición mediática, al referirme al cáncer y a otras enfermedades muy graves evito siempre eso; es un mensaje que divulgo y hablo siempre con normalidad", ha explicado la reina.

Así, ha indicado que es "difícil" para la persona que tiene un diagnóstico de cáncer tener que sentirse, además, "impelida a batallar contra algo", cuando que lo que tiene que hacer es "pasar un proceso, que termina de una manera u otra, o se cronifica".

Por ello, ha preguntado al periodista Juan Ramón Lucas, secretario general de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, si "los medios de comunicación intentan eliminar esa terminología bélica o siguen igual que hace 15 años".

Lucas ha precisado que en esta fundación se trabaja desde 2006 para intentar "desterrar" ese lenguaje bélico, que está "muy interiorizado" en la sociedad, ya que desde el propio ámbito médico se les habla a los pacientes con esos términos.

"La metáfora bélica oscurece el ambiente para el que padece la enfermedad oncológica", ha reconocido, pero tampoco son recomendables mensajes "rosas" porque "solo el paciente sabe por lo que está pasando y se siente más solo".

En relación al uso de las metáforas bélicas en el periodismo deportivo, la reina se ha dirigido al periodista, escritor y patrono de la FundéuRAE Alex Grijelmo si para él, leer una crónica de un partido de fútbol sin esa terminología es "una experiencia menos envolvente".

Grijelmo ha constatado que en el periodismo deportivo se han empleado habitualmente metáforas relacionadas con las guerras, "algunas de ellas excesivas y otras difíciles de erradicar".