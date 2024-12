Reyes Maroto admite ahora que se mensajeaba con Aldama 48 horas después de retarle a "presentar pruebas"

Reyes Maroto se mensajeaba con Víctor de Aldama en su época al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 48 horas después de que la ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid retara al conseguidor a "presentar pruebas" de su relación, un whatsapp publicado por 'El Confidencial' ayer obligó a la exministra a admitir que sí tuvo un contacto directo con el cabecilla de la trama, pero aseguró que se limitó una relación por un proyecto de reactivación turística tras la pandemia de coronavirus, nada que ver con las investigaciones en marcha sobre la trama corrupta.

"Buenos días Víctor y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Turespaña para que se ponga en contacto contigo", le escribió la entonces ministra a De Aldama el 5 de agosto de 2020. Aldama contestó a Maroto sólo cinco minutos después para agradecerle su interés. "Buenos días Ministra lo entiendo, no se preocupe. Perfecto muchas gracias espero su llamada o WhatsApp. Saludos".

La publicación de este mensaje se produce solo dos días después de que Maroto, una de la media docena de ministros o exministros señalados en sus declaraciones judiciales por el cabecilla de la red corrupta, despreciara sus confesiones. "Aldama está en este momento trasladando toda una serie de afirmaciones y ninguna prueba y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es presentar pruebas, pero pruebas creíbles porque, como digo, las dos únicas pruebas que hasta ahora ha presentado en minutos un ministro del Gobierno de España las ha desmontado", apuntó la dirigente socialista.

Este jueves el tenor de sus declaraciones cambió tras hacerse público el cruce de mensajes. Maroto insistió en que esos whatsapp "nada tienen que ver con los casos de corrupción que se están investigando", en referencia a la 'trama Koldo' y la 'caso hidrocarburos'.

Baile de fechas

"Es un mensaje que se enmarca en un momento importante de la gestión del Gobierno de España. Estamos hablando de mayo del 2020 (aunque la fecha de los whatsapp es de agosto de ese año), estábamos trabajando en la desescalada, en el inicio de la recuperación económica y particularmente en la reactivación del sector turístico", resaltó.

"Estos mensajes se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al ministerio. Y me consta que también este proyecto se presentó en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y que no salió adelante" , afirmó la exministra, quien apuntó que una vez llegó ese proyecto al ministerio, lo derivó a Miguel Sanz por ser el responsable en la materia.

Cuando Maroto y Aldama se cruzaron estos mensajes, Miguel Sanz acababa de convertirse en director general de Turespaña. Llegó al cargo el 15 de julio de 2020, por lo que no es posible, tal y como afirma Maroto, que esas comunicaciones fueran en mayo de 2020.

Este jueves José Luis Martínez-Almeida exigió la dimisión de Reyes Maroto como concejal en Madrid tras conocerse los mensajes que certifican su relación con Aldama. "Hemos conocido hechos gravísimos que acreditan vínculos de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto con lo que el Tribunal Supremo denomina una organización criminal", afirmó el primer edil de la capital.