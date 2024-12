Ayuso acusa a Sánchez de "estrangular" Madrid: Su obsesión costará la condena del fiscal

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé que 2025 comenzará con nuevos "ataques" y "mentiras" contra la región por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a su juicio quiere "estrangular a Madrid" y tiene una "obsesión personal" que costará "probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores", como el fiscal general del Estado.

Tras el último Consejo de Gobierno del año, Díaz Ayuso ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de 2024 y ha acusado a Sánchez de someter a Madrid a un "asedio" y de, por ejemplo, permitir "el colapso de los trenes de Cercanías", provocar "rebeliones de sectores públicos concretos" o intervenir "de facto" en la "autonomía financiera y educativa" de la región.

Díaz Ayuso ha advertido a Sánchez de que "a ninguna nación del mundo le ha ido mejor atacando a su capital" y su "obsesión" costará "la imputación y, probablemente, la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado".

La presidenta madrileña también se ha abierto a citar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que investiga la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

"Ya veremos si hay que seguir llamando a más personas, entre ellas a Pedro Sánchez, si con eso se puede arrojar más luz a algunas dudas que van surgiendo en la marcha de la comisión; ya se verá", ha contestado Díaz Ayuso cuando le han preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año, en la que ha hecho balance de 2024.

Hasta ahora, la presidenta regional considera que la "principal conclusión" de esta comisión de investigación es que "ninguna universidad pública de la Comunidad de Madrid tenía una cátedra de esas características".

Crítica a los "pactos antinatura" con el nacionalismo

Díaz Ayuso también ha reprochado a Sánchez sus "pactos antinatura" con fuerzas nacionalistas, lo que a su juicio está permitiendo que estas estén "desguazando España de manera profundamente ilegal".

Cuando le han preguntado qué opina del acercamiento entre el PP y Junts, Díaz Ayuso ha apuntado que "si coinciden en algunas votaciones" no significa que hagan "pinzas" o estrategias conjuntas, y ha apostillado: "Gracias a Dios, como no me toca a mí, no me tengo que meter".

Pero igualmente ha cargado contra el independentismo catalán, al que acusa de estar construyendo, con la connivencia de Sánchez, "una nación paralegal que nunca ha existido, dándole competencias que no son propias de una región".

En todo caso, Díaz Ayuso estima que la "coalición" que lidera el PSOE "durará el tiempo que haga falta" porque conviene a todos sus socios.