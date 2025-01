Franco, el globo sonda de Sánchez

Publicado por JAVER ARIAS León Verificado por Creado: Actualizado:

El centenar de actos que prepara el Gobierno por el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco se ha convertido en la último arma arrojadiza con la que PSOE y PP tratan de zaherirse en este inicio de año. El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, se refirió este sábado a este asunto para atacar a los de Alberto Núñez Feijóo —que ya han confirmado que no participarán en ninguna de las ceremonias previstas— y asegurar que este 2025 tienen que decidir si «son el Partido Popular o Vox» porque, según él, en el año precedente fueron lo mismo que la derecha extrema. «El PP tiene que decidir si en 2025 va a ser el PP o Vox, como fue en 2024», igualó el dirigente vasco del PSOE en un vídeo difundido por su formación en redes sociales. En el mismo y un día después de que se confirmara que el Rey no acudirá al acto inaugural este 8 de enero aunque sí lo hara al que reivindicará el papel de la Monarquía en el tránsito de la democracia a la dictadura y a la visita a los campos nazis, el exlehendakari aprovechó la ocasión para cargar con dureza contra aquellos dirigentes populares que en los últimos días se han manifestado en contra del programa anunciado, sin más detalle, por el propio Pedro Sánchez el 10 de diciembre. Miguel Tellado ha ironizado con que el Ejecutivo está conmemorando «la flebitis» del dictador.«Solo un desalmado puede pensar o le puede dar pereza que españoles y españolas que tienen a sus familiares en las cunetas de este país, en los descampados, al pie de las tapias de los cementerios porque fueron asesinados en la dictadura puedan recuperar sus restos para honrarles como se merece», atacó López antes de subrayar que lo que pretenden os actos es hacer «pedagogía sobre el significado real» del franquismo y sobre «los primeros pasos para conquistar la libertad y la democracia de nuestro país».Los aludidos no rehuyeron el choque. Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral de los populares, reprochó a Sánchez que las prioridades de su Ejecutivo en este inicio de 2025 pase por poner en marcha el «año jubilar franquista». Algo con lo que, a su juicio, pretende tapar las causas judiciales que acechan a su entorno familiar, a su partido y a su Gobierno. «No hay Franco que tape todos los casos de corrupción que tiene Sánchez en su entorno», remató Bendodo en una convocatoria de su partido en Fuengirola (Málaga).El fiscal, «aquí y en Pekín» El dirigente andaluz del PP también hizo referencia a otro procedimiento en los tribunales que también salpica al Gobierno, el abierto en el Supremo al fiscal general por supuesta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bendodo acusó a Álvaro García Ortiz de «obstrucción a la justicia» tras el informe de la UCO que señala que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, justo una semana después de que el alto tribunal lo encausara. «Cometió un delito de revelación de secretos y dio un cambiazo al móvil. En España y en Pekín eso es obstrucción a la justicia y no de cualquier ciudadano, del fiscal general del Estado», señaló el también diputado de los populares.

