La UCO cree poder recuperar los datos si el fiscal general no ha destruido su móvil

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Poco podía imaginar el juez Ángel Hurtado que a sus 70 años y tras 41 de ejercicio en los tribunales iba a tener que convertirse a su edad en un especialista informático en telecomunicaciones. Pero el instructor del Supremo —que investiga al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos por haber aireado supuestamente mails confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso— se ha hecho un experto en la materia desde que el 19 de diciembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le informara que en el móvil de Álvaro García Ortiz había «0 mensajes» en las fechas en las que se produjo la filtración.

Hurtado se ha hecho en tiempo récord con los conceptos básicos de los móviles de la mano de los propios agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO con la promesa de que si se deja guiar en sus indagaciones no todo está perdido. García Ortiz entregó el 30 de octubre, durante el registro de la UCO en la Fiscalía General, un Samsung Galaxy A54 5G, que no era el que usaba entre el 8 y 14 de marzo de 2024. En ese móvil, el fiscal imputado tenía dos líneas: una propia a su nombre con Movistar y otra oficial de Vodafone a nombre de la Dirección de General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda. Los IMSI de las tarjetas de García Ortiz que se hallaron en el móvil entraron en funcionamiento en octubre y en febrero de 2020, pero, según fuentes de la investigación, las SIM encontradas en el interior del Galaxy en realidad eran duplicados de las originales, por lo que el análisis forense de esas tarjetas no arrojó ningún resultado.

El único dato que la UCO pudo arrancar de ese móvil ‘virgen’ y de los duplicados de las tarjetas es que las SIM comenzaron a operar dentro del nuevo Galaxy el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo encausara a Álvaro Ortiz y un semana antes de que la UCO allanara el despacho del fiscal general del Estado.Ttodavía cabe la posibilidad de acceder a los datos borrados, sobre todo si García Ortiz no ha destruido físicamente el terminal que usaba cuando se filtraron los correos electrónicos de la pareja de la presidenta madrileña. Aunque el fiscal general haya formateado de «manera intensiva» ese móvil o móviles en las que estaban sus dos tarjetas, hay posibilidad de recuperar los datos borrados —sobre todo mensajes de texto— siempre que los aparatos no hayan sido destruidos físicamente —particularmente a través del fuego o de la pulverización-, algo que, en absoluto, descartan ya en el Supremo y en la UCO visto el cariz de los acontecimientos.