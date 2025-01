Feijóo anuncia que presentará una moción de censura contra Sánchez si Junts la apoya

Publicado por Europa Press Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

TextoEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado ayer que presentará una moción de censura si Junts la apoya, después de que Vox se haya abierto a esa moción si es para convocar elecciones, y ha señalado que el expresidente catalán Carles Puigdemont puede llegar a «la conclusión» de que él es una persona «bastante más fiable» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Dicho esto, ha defendido la convocatoria de elecciones ante los «tics antidemocráticos» en los que, a su juicio, está incurriendo el Gobierno.

«Cabe pues pedir unas elecciones, por supuesto. Y si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante», ha declarado en una entrevista en Onda Cero.Feijóo ha indicado que «sobran causas y razones» para esa moción de censura contra el Gobienro de Sánchez pero ha admitido que en este momento «faltan votos». Eso sí, ha saludado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se abra a apoyar una moción de censura incluso si la apoya Junts, con la condición de convocar elecciones.Al ser preguntado si el precio en ese caso es ir a ver a Bruselas a ver al expresidente Carles Puigdemont, Feijóo ha señalado que esa condición «no parece seria». «Esa condición me parece inverosímil», ha enfatizado. Dicho esto, ha indicado que el expresidente catalán tendrá que decidir si sigue apoyando a Pedro Sánchez cuando le ha «engañado» con la amnistía y, «después de ganar la alcaldía de Barcelona, el Partido Socialista le impide gobernar».«La pregunta que supongo que se harán los señores de Junts es ¿qué gano yo poniendo a un señor que no me deja gobernar cuando ganó en Cataluña y que me ha dicho que me iba a amnistiar y no me amnistía?», ha interpelado. Feijóo ha asegurado que ante la investidura en otoño de 2023 Puigdemont le hizo a Sánchez las «mismas propuestas» que le había hecho antes al PP. «Y yo le dije que no. El señor Sánchez dijo que sí. Y creo yo que soy una persona bastante más fiable que el señor Sánchez. Al menos Puigdemont puede ya llegar a esa conclusión», ha manifestado, para añadir que él, a diferencia del jefe del Ejecutivo, no le ha «mentido». Al ser preguntado si habló directamente con alguien de Junts ante su investidura, Feijóo lo ha negado pero ha admitido que personas de ese partido les trasladaron cuáles eran sus «condiciones» porque estaban «intentando conseguir 176 escaños» y tenían 172.

«Hablamos con gente del PNV, en este caso sí hablé yo, y hubo contactos con gente, al menos que decía hablar, en nombre de Junts. Y en ese caso, las propuestas que se nos trasladaron, dijimos que no es posible, que no cabe en la Constitución», ha manifestado. Interrogado expresamente de nuevo si no se reunirá nunca con Puigdemont, ha dicho que no se ha reunido «nunca» con él ni ha hablado con él, salvo cuando coincidieron tras los atentados de Barcelona. «Yo creo que un político que quiere ser presidente del Gobierno, o que es presidente del Gobierno, como en el caso del señor Sánchez, no debería, en mi opinión, de mantener relaciones, negociaciones, con personas que tienen asuntos pendientes con la justicia», ha dicho.

