Page: «El PSOE no puede defender privilegios»

El reelegido secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este domingo que el PSOE «no puede ser el partido que defienda ningún privilegio en España», y que la redistribución nacional de la riqueza ha sido la «mejor herencia» de la socialdemocracia.Así lo ha defendido García-Page durante su intervención en la clausura del XIII Congreso Regional del PSOE, que le ha confirmado al frente de esta formación política regional por cuarto mandato consecutivo, y que ha clausurado acompañado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.García-Page ha recalcado que la nación española es «sobre todo unidad económica y fiscal», y que «la riqueza es nacional, es de todos, y paga más el que más tiene; ésa es la gran herencia que ha traído la socialdemocracia a este país».Asimismo, ha subrayado que no puede tolerar, como presidente autonómico, que el independentismo, del que ha dicho que tiene «una raíz egoísta», obligue a que la redistribución del impuesto a los bancos suponga «dar más al que más tiene», ya que «eso no es de izquierdas».El secretario general ha reivindicado también el apoyo recibido, y ha afirmado que se siente «muy orgulloso de no depender de nadie, sólo de vosotros y de la gente; somos autónomos en el sentido estricto de la palabra», a la vez que ha avanzado que «Fuensalida (sede el Gobierno de Castilla-La Mancha) nunca se va a poner en alquiler».García-Page ha sido reelegido por cuarto mandato consecutivo al frente del PSOE castellanomanchego, que lidera desde 2012, en un congreso en el que ha sido el único candidato presentado, por lo que no ha sido necesario celebrar primarias.Rodríguez anima a luchar por la igualdadPor su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apelado a marcar la agenda y luchar por «la libertad, la igualdad y la democracia», pues ha alertado de que «lo que está amenazado es la democracia».En su discurso, Rodríguez se ha mostrado convencida de que el partido en Castilla-La Mancha saldrá de este congreso «con la fuerza renovada, para seguir liderando políticas, marcar el mensaje y el discurso», pues ha advertido de que la región y el país se enfrenta «a un desafío global» que a su entender ya se reflejó en las urnas el 28 de mayo con las elecciones municipales y la entrada de Vox en varios gobiernos locales.«No pensábamos que los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades podían verse representados en esos valores», ha lamentado Rodríguez, que ha incidido en que «ese es el desafío, recuperar el valor de las ideas» del PSOE para poder recuperar los gobiernos municipales y en las diputaciones.Rodríguez ha alertado de que los planteamientos de la derecha «han venido a destruir la obra y el legado» de los gobiernos del PSOE en Castilla-La Mancha, porque «son lo opuesto, la privatización, el sálvese quien pueda».En este sentido, también García-Page ha hecho una defensa de la política como servicio a la ciudadanía, y ha puesto el ejemplo de los alcaldes y alcaldesas de Letur (Albacete), Mira (Cuenca) o Villel de Mesa (Guadalajara) tras la dana sufrida en octubre, que tuvieron que coordinar la respuesta mientras apoyaban a sus vecinos, frente a aquellos que «dicen que no son políticos, pero se presentan a las elecciones».Ha demandado «gente que crea en la política en serio, pero para eso la política ha de ser una representación de lo mejor de la sociedad», y ha alertado de que «si no hay votos, habrá botas».A los 58 integrantes de su nueva ejecutiva, que ha sido elegida con el 99,4 por ciento de los votos, les ha pedido que trabajen con sencillez, honradez, sentido común y en defensa de Castilla-La Mancha. EFEdaa-cst/bal(foto)(vídeo)POL/PMU NAT

