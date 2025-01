Junts se la devuelve a Sánchez

Publicado por m. s. p Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Junts ha cumplido este miércoles su amenaza y, cinco días después del aviso de su líder, Carles Puigdemont, ha dejado solo al Gobierno en la convalidación de los tres decretos que se debatían en el Congreso, uniendo además su voto al del PP para dejar caer el que revalorizaba las pensiones y rebajaba el coste del transporte. «Esta piratería suya ni la compartimos, ni la votamos, votaremos no a las tres iniciativas que se llevan a votación hoy», anunciaba Miriam Nogueras, despejando así la incógnita dos horas después de que se iniciara el pleno, sin esperar a que llegara la votación. El Gobierno solo ha logrado salvar un decreto, el de la reforma de las pensiones pactada con patronal y sindicatos que, en un movimiento poco habitual, ha sido respaldada por el PP.Aunque Bolaños aconsejaba esperar hasta el mismo momento de la votación, en esta ocasión no ha hecho falta. No se han salvado esta vez leyes in extremis.En la tribuna, tres horas antes de la votación, Nogueras decía que estaban «hasta las narices» de que el PSOE «engañe a la gente» y proclamaba que en sus escaños no les «tiemblan las piernas».

