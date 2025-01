Carretero, el juez que "en absoluto" es machista

Publicado por Mateo Balín Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

"En absoluto me considero machista. Soy un hombre que admira y respeta a todas las mujeres. Pero en los temas sexuales se pregunta sobre temas sexuales y eso siempre ha sido así. A la víctima se le cuestiona, precisamente, para saber si su denuncia es verdadera; pero no es ningún ataque, es simplemente para ver si lo que está diciendo es verdad".

El juez Adolfo Carretero interrumpió este viernes su trabajo en los juzgados ordinarios de Madrid para salir al paso de la ola de indignación que ha levantado su interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá, denunciante de Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. El magistrado compareció en directo en el programa Espejo Público, de Antena 3, para defender su actuación y su honor, un día después de anunciar que tiene previsto pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Carretero estaba avisado de que la declaración de Errejón y Mouliaá en su juzgado el pasado 16 de enero iba a generar debate público. Y su entorno le recomendó cuidar su "conocida vehemencia y su áspero tono", pero la filtración de los vídeos del interrogatorio confirmaron que hizo oídos sordos y que él también se había convertido en protagonista por su preguntas a la actriz.

El hecho es que no se recuerda que en solo 48 horas el CGPJ recibió más de 900 quejas contra la actitud del juez en su buzón público. En lugar de pasar desapercibido y dejar que las aguas se calmen, Carretero entró este viernes en directo por teléfono en el programa presentado por Susana Griso. Enfadado con la situación, ha defendido su actuación en sala y ha mostrado su incredulidad por la deriva del caso.

"Yo suponía que parte de la declaración se iba a filtrar, lo que no me podía imaginar es que a las 24 horas se filtraría el vídeo íntegro, que, además, es un delito que conlleva una multa de 60.000 euros y hasta cuatro años de prisión", comenzó Carretero, valenciano de 67 años y con más de 30 en la judicatura. "Es más, la propia víctima salió diciendo que estaba contenta e, incluso, lo contó en televisión. Pero si la denuncia contiene términos obscenos, no es mi culpa. Las preguntas eran las que proceden. Yo lo siento mucho", justificó. De la misma manera, ha señalado que "si esto ha perjudicado a alguien es a la víctima" y a él mismo. "Ahora, la supuesta víctima se ve expuesta a que toda la sociedad sepa lo que le han hecho. Pero si a alguien perjudica es a mí".

Además, respecto a la actitud de Mouliaá durante su declaración, donde se vio a la actriz visiblemente afectada, el magistrado recalcó: "Estaba afectada porque estaba rememorando lo que pasó, no por mis preguntas. Es una víctima de agresión sexual y estaba rememorando lo que pasó, por eso estaba afectada", precisó el magistrado en Espejo Público.

De forma casi simultánea pero en TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró haber sentido "bochorno" como jueza al ver el interrogatorio. "Para mí, que llevo muchísimos años luchando y trabajando en mi profesión como juez para que las mujeres, cuando van a los tribunales sean tratadas con empatía, respeto y sensibilidad, pero no vi nada de eso en el juez que realizó el interrogatorio. Lo rechazo como mujer, como juez que soy, como profesional ", argumentó.