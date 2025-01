Así se interroga a una víctima del machismo

Publicado por Efe Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Escuchar sin interrumpir, no emitir juicios ni valoraciones, crear un clima cálido y de confianza, respetar los silencios, evitar la revictimización: el Ministerio del Interior ha diseñado un manual para que el personal policial sepa cómo tratar y entrevistar a las víctimas de violencia de género. En su nuevo «protocolo para la valoración y gestión policial del nivel de riesgo de violencia de género y seguimiento de los casos a través del sistema VioGén 2», Interior incorpora unas «consideraciones generales en la atención» a las víctimas y unas «pautas básicas» para entrevistarlas.

El buen trato y el respeto a la víctima, tan demandados en la semana en la que ha sido profundamente criticada la actuación judicial durante la declaración de Elisa Mouliáa, cimentan el documento elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad.

«El personal policial debe ser capaz de crear un clima cálido y de confianza que facilite la recogida de información, evite la revictimización y ayude a crear una relación adecuada entre la víctima y el sistema policial. Todo ello contribuirá a una intervención más eficaz», señala este manual, que enfatiza que el objetivo es garantizar «la protección y el bienestar» de la víctima.

«Durante el proceso de denuncia y la evaluación del riesgo, es común que las víctimas estén bloqueadas, confundidas e incluso que expresen comportamientos incongruentes con su situación (justificar al agresor, minimizar su daño e incluso culpabilizarse de la violencia que sufren)», alerta el documento.

El establecimiento de una buena comunicación y una buena relación con los cuerpos policiales resulta imprescindible para que la víctima dé el paso de poner la denuncia y se implique en las medidas de protección. Explicar a las mujeres de una manera comprensible el riesgo al que están expuestas es clave para asegurar su protección y la de sus hijos e hijas, detalla el documento. Hace hincapié en la necesidad de que el personal policial derive a las víctimas a recursos especializados para que «se inicie el acompañamiento en el complejo proceso de romper con la relación abusiva» y recuperarse. Se deben tener en cuenta posibles problemas de adicciones, situaciones de migración o aislamiento extremo o vulnerabilidad económica o de discapacidad.

Las instrucciones sobre cómo realizar una entrevista de calidad a las víctimas de violencia de género se estructuran en cuatro partes:

1. Consideraciones iniciales

En la medida de lo posible, será una mujer policía quien entreviste a la víctima, que podrá estar acompañada por una persona de su elección y ser informada de su derecho a la asistencia jurídica gratuita y de ser asistida por un letrado incluso antes de la denuncia.

Se debe ofrecer un espacio seguro en el que la víctima se sienta cómoda para expresarse libremente y con intimidad, sin límite de tiempo.

2. Inicio

El personal policial debe saludar a la víctima, identificarse y acordar el trato mutuo. Para empezar, se hablará de temas neutros para romper el hielo y generar un clima de confianza que permita evaluar el estado emocional de la mujer y adaptar a él la intervención.

Se le debe explicar a la víctima el proceso de la entrevista y la intervención en general para reducir su incertidumbre y trasladarle que su bienestar y protección es lo más importante.

3. Durante toda la entrevista

Adoptar una comunicación empática adaptada a cada víctima, escuchar sin interrumpir, no emitir juicios ni valoraciones, mantener la mirada atenta, atender a las señales no verbales de la mujer y cuidar las propias, respetar los silencios de manera que no se presione a la víctima para que continúe su relato y hacer preguntas abiertas, después de escuchar a la víctima, para evitar respuestas concisas de "sí" o "no".

4- Cierre y despedida

Resumir con la víctima lo que ha expresado para completar la información obtenida y/o aclarar posibles ambigüedades o inconsistencias; informar a la víctima de los recursos que tiene a su disposición.

El momento de la despedida es "crucial" porque puede "influir significativamente en la decisión de denunciar y en su relación con el personal policial en el futuro": "Es fundamental reconocer y valorar su esfuerzo durante el proceso (...) e informarla de los próximos pasos a seguir en el procedimiento para ayudar a reducir su nivel de incertidumbre y brindarle una mayor sensación de seguridad".

