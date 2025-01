El PP cede y acepta el escudo social de Pedro Sánchez y Junts y el palacete del PNV

Publicado por María López Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El PP ha pasado de rechazar el decreto ómnibus a anunciar su apoyo al nuevo texto pactado entre el Ejecutivo y Junts para recuperar el escudo social, pese a que mantiene algunas de las medidas con las que los populares justificaron su anterior voto en contra. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha pasado del sí al no tras siete días de encendido debate político, en los que el PP y el Ejecutivo se han culpado mutuamente de la caída de las medidas sociales o de emplear a los pensionistas como «rehenes» en una lucha partidista.

Porque a la derrota política que PP, Vox y Junts infringieron a Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso le siguió el análisis de las consecuencias: cayó un decreto de más de 200 páginas que incluía la revalorización de las pensiones, bonificaciones al transporte público, ayudas a los afectados por la dana, la subida del ingreso mínimo vital o la moratoria a los desahucios.

El PP justificó su voto en contra en la devolución al PNV de un edificio en París, que les había incautado la Gestapo; la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, que a su juicio fomenta la «inquiocupación» —inquilinos que siguen en su alquiler sin pagar la renta— y en «subidas del IVA» en los alimentos.

En el acuerdo alcanzado ayer entre Sánchez y Junts para recuperar el escudo social se mantiene tanto la devolución del edificio como la moratoria de los desahucios, mientras que el IVA de los alimentos y luz no figura, como tampoco lo hacía en el anterior texto porque eran unas rebajas fiscales que no se renovaron y que el PP reclamaba.

Aunque el nuevo decreto contiene medidas que el PP ha censurado públicamente, esta vez su voto será un sí. Para justificarlo, el PP ha argumentado que ha sido Pedro Sánchez quien ha rectificado, troceando su escudo social, y ha dicho que respalda el texto «por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte».

Los populares han cambiado de tercio a pesar de que ayer su portavoz sostuvo que la devolución del edificio en París al PNV era «un escándalo de tal envergadura que el PP no puede aceptarlo» y que su partido estaba «radicalmente en contra de esta medida». Además, apoyarán el nuevo decreto aún cuando lo consideran una muestra de que Sánchez se ha plegado a la humillación de Puigdemont. El giro se ha producido después de que la dirección nacional haya negado repetidamente, tanto en público como en privado, que votar en contra de la revalorización de las pensiones supusiera un error y de que fuentes de Génova trasladasen que el partido había testado que su electorado respaldaba su no al decreto ómnibus.

En todo caso, en los últimos días, el PP y Feijóo se han afanado en trasladar el mensaje de que para ellos los pensionistas son "sagrados" y en acusar a Sánchez de emplearlos como "escudos humanos" de su debilidad parlamentaria.

Los populares lanzaron una recogida de firmas para pedir a Sánchez que trocease el decreto para aprobar la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados a la dana y de que empleasen su mayoría absoluta para que también el Senado trasladase esta exigencia.

Los pensionistas suponen un importante granero de votos para el PP. Uno de cada cuatro votantes del PP es pensionista, como se refleja en el barómetro que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras las últimas elecciones generales.

Al comunicar su sí, Feijóo ha sostenido en redes sociales que sus adversarios "quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal".

Críticas desde derecha e izquierda

El sí del PP ha sido contestado con críticas tanto de Vox como de varios ministros del Gobierno. El de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a los de Feijóo de ir "como pollos sin cabeza", mientras que para el titular de Justicia, Félix Bolaños, el PP camina "sin rumbo, sin criterio".

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, cree que el PP opta ahora por votar que sí porque ve que la votación puede salir y cuando veían lo contrario "daban igual 20 millones de españoles y estaban dispuestos a votar en contra sólo para que el Gobierno perdiera una votación". Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha pedido seriedad.

Vox, que se ha quedado solo en el no al nuevo decreto, ha cargado contra el PP en X, donde ha dicho "no" a "regalar un palacete al PNV" o a "pagar con los impuestos de los españoles el alquiler de los okupas" y también ha proclamado su "no" a lo que consideran una "estafa" del PP y un movimiento que apuntala a Sánchez y a sus socios..