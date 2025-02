Aznar, en el homenaje a Ordóñez: «Con el PNV cada vez más Bildu»

Publicado por A. gonzález egaña madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, aprovechó ayer su intervención en la clausura de la III Escuela Gregorio Ordóñez en San Sebastián para arremeter contra el nacionalismo y el Gobierno de Pedro Sánchez. afirmó que «con el PNV cada vez hay más Bildu, no menos» y que «la alianza con el sanchismo no sale gratis. Ya le está pasando factura» al partido que lidera Andoni Ortuzar. Aznar, que en sus primeras palabras en el acto en presencia de la viuda de Ordóñez, reivindicó el legado del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA el 23 de enero de hace 30 años, afirmó que es un deber moral «inexcusable» recordar la memoria de todas las víctimas asesinadas por ETA. «No se trata sólo de acompañarlas o de compadecerlas, sino de explicar por qué las asesinaron los que mataron tanto.

Es un ejercicio de futuro, porque sólo con plantearlo evidencia una conclusión: es intolerable que los objetivos históricos de ETA puedan orientar el porvenir político del País Vasco», expresó.

Reproches

El expresidente no escatimó en reproches al PNV, al PSE y a Sánchez. Remarcó que «el horizonte del País Vasco no puede ser la perpetuación del plato único. Una opción periódica entre PNV y Bildu cada vez más abierta para Bildu» y atacó a la formación de Andoni Ortuzar por ser «mal refugio ante el ascenso del nacionalismo radical». Según dijo, «PNV y Bildu son, ambos, palafreneros del sanchismo. Retales del Frankenstein parlamentario». En su opinión, «hace falta, urgentemente, una alternativa. La que las circunstancias demandan. La que el PP vasco representa. La que Gregorio defendió con su propia vida» ante «la mala gestión económica» del PNV. «El País Vasco —concluyó— no va bien».

En el acto participó la secretaria general de los populares, que denunció la «corrupción moral» en la que, en su opinión está «hundido» el Gobierno por sus «indecentes» pactos con «los herederos de Batasuna», los cuales, dijo, «ni tan siquiera se molestan en lavarse la cara de lo que son, porque siguen liderados por el mismo secuestrador de siempre».