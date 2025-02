Feijóo, tras la marcha de Gallardo: "Es evidente que hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige y manda en Vox"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, tras la dimisión del líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, que es "evidente" que hay personas que no están de acuerdo en "cómo se dirige y se manda" en ese partido que preside Santiago Abascal. Dicho esto, ha recalcado que el PP es la "única posibilidad" para que finalice la "era Sánchez".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que lo que ocurre en Vox no es su "principal preocupación", pero ha admitido que está "siguiendo las distintas renuncias de personajes importantes" de ese partido, aludiendo a las salidas de la candidata a la Junta de Andalucía o la portavoz en la Asamblea de Madrid, Macarena Olona y Rocío Monasterio, respectivamente.

"Es evidente que algo se está moviendo en Vox y es evidente que hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige, cómo se organiza y cómo se manda en ese partido", ha manifestado el líder del Partido Popular.

Un día después de que ante la Junta Directiva del PP cargase contra Vox por su "oposición de tumbona" y de "dedito levantado", Feijóo ha señalado que él tiene "claro" cuál es su objetivo, que es "cambiar el Gobierno de España" y "no hacer oposición a la oposición".

"Y no me voy a desviar de ese objetivo", ha proclamado, para añadir que les "sorprende" que "el primer objetivo de Vox no es que cambie el Gobierno" de Sánchez sino "hacer oposición" al Partido Popular. "Y eso es muy sorprendente", ha abundado.

Dicho esto, ha situado al PP como única alternativa para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. "La única posibilidad de que la era Sánchez finalice y este estropicio a las instituciones y esta disminución de la democracia en nuestro país pasa por votar al Partido Popular. Y esa es la única alternativa que tienen los ciudadanos", ha manifestado, para avisar que si no se apoya al PP "se podrá quedar el señor Sánchez porque le vale todo".

Al ser preguntado por el crecimiento que está experimentando Vox en las encuestas, Feijóo ha subrayado que el PP es "el único que ha crecido con respecto a las elecciones del año 2019 y a las elecciones del 2023".

Sobre Vox, ha dicho que, tras un "bajón muy importante" tanto en las últimas generales, donde perdió "más de 700.000 votos" como en las europeas, ahora "parece" que está en el entorno demoscópico" del 15% que logró en 2019.

En cuanto a si está dispuesto a gobernar con Abascal como recogen las encuestas, Feijóo ha asegurado que él "por supuesto" que se ve gobernando España y ha destacado que el PP tiene "una hoja de servicios y de gestión muy clara". Además, ha dicho que quieren "devolver la normalidad democrática a España", "volver otra vez a respetar a los jueces y a los fiscales en España" y "a respetar el cuerpo diplomático" del país.

"Por tanto, cómo no me voy a ver si además hemos ganado las elecciones. El Partido Popular nunca ha tenido tanto poder territorial en la historia democrática española como ahora. Gobernamos para el 70% de los españoles", ha aseverado.

Dicho esto, Feijóo ha insistido de nuevo en que el PP es "la única alternativa" para que "finalice la época sanchista". "No hay otra. Y eso, cuanto más españoles lo sepan, más posibilidades tendremos de gobernar en cuanto haya elecciones", ha finalizado.