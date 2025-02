Feijóo propone a los jóvenes una hucha con deducciones para comprar vivienda

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una «hucha hogar joven» con la que los jóvenes de hasta 40 años obtendrán deducciones fiscales desgravándose el IRPF de los fondos que ahorren para comprar vivienda, así como avales del Estado equivalentes a la cantidad acumulada. El presidente de los populares ha anunciado esta propuesta en un acto con jóvenes en Madrid, en el que ha detallado que cada joven puede aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de 40.000 euros. «A esos 40.000 le activaremos una deducción del 20 % en el impuesto de la renta y, por tanto, con esos 40.000 de ahorro se ahorrarán otros 8.000 en impuestos», ha explicado.

La medida se complementa con un aval por parte de la administración general del Estado, «por la misma cantidad» y que también contaría con una deducción del 20 %. Así, si un joven ahorra 20.000 euros, sumaría 4.000 de la deducción fiscal y otros 24.000 mil del aval por parte del Estado, hasta un total de 48.000 euros, como ha explicado Feijóo. «¿Es una forma de premiar el ahorro? Sí, y también de incentivarlo (...) ahorrar no es un crimen, ser propietario tampoco. Lo único que es un crimen es impedirlo blindando políticas que penalizan el ahorro y la propiedad», ha afirmado Feijóo.

La propuesta es que esta «hucha hogar joven» y su aval complementario se sumen al resto de avales que estén activados por parte de las comunidades autónomas. Esta medida es similar a las cuentas ahorro vivienda que puso en marcha el Gobierno de José María Aznar, aunque en este caso, en un contexto en el que los bancos no otorgan hipotecas por el total del precio de la vivienda, se complementa con avales del Estado.

Ante asociaciones de jóvenes, Feijóo ha recordado además otras medidas de la «revolución fiscal» que les ha prometido para acceder de la vivienda, como las deducciones del 15 % en el IPRF a inquilinos de menos de 40 años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra y el alquiler.

Además, tras anunciar en Asturias el compromiso de que las autonomías del PP reducirán al 4 % el impuesto de transmisiones patrimoniales, el que se abona al adquirir una vivienda de segunda mano, se ha comprometido a reducir el IVA, que se paga en las viviendas de nueva construcción, si llega al Gobierno, pues considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se «niega» a hacerlo. También ha recordado Feijóo medidas que pretenden poner más suelo en el mercado y acelerar la construcción y reforma de viviendas, como el plazo de tres meses para conceder licencias y que pasado ese plazo el silencio administrativo se considere positivo.

«chivos expiatorios»

Durante su discurso, Feijóo ha cargado de forma velada contra el presidente Sánchez, cuando le ha dicho a los jóvenes que venía «sin manos vacías, chivos expiatorios ni consignas» para regalarles los oídos. El líder del PP ha denunciado que se criminalice a los propietarios y ha argumentado que el 85 % de las viviendas en alquiler en España pertenecen a un propietario y por lo tanto no son de «grandes malvados» sino de «gente que ha ahorrado, que ha comprado una vivienda además de la suya». Feijóo ha denunciado asimismo que hay «quien pretende agarrarse a un enfrentamiento intergeneracional» de «jóvenes contra mayores» y de «propietarios contra inquilinos». «Creo que hay que decir basta. España no necesita una guerra entre generaciones, sino un pacto entre ellas, porque no hay nada más injusto que condenar a una generación por ser joven, ni nada más necio que desperdiciar a otra tras haber dedicado su vida a servir a un país», ha declarado. España «puede y debe aspirar a ser un país que le garantice viviendas a los jóvenes y pensiones a los mayores», ha sentenciado Feijó, que añade que no se puede proteger a los okupas.

