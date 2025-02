«Es una 'fachaparty', su patriotismo es de pacotilla»

La respuesta a este acto no tardó en llegar por parte del Gobierno. En un acto del PSOE en Zaragoza, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, afirmó que a Patriotas «no les mueve ninguna patria» y calificó la cumbre como una «fachaparty». «Se llaman Patriotas pero su patriotismo es de pacotilla, es mentira, es un fake. Su patriotismo no son las personas, es el dinero", apostilló. No faltaron tampoco protestas contra la cumbre y, pese a las fuertes medidas de seguridad, una activista de Femen irrumpió, con los pechos al descubierto, durante la intervención del líder del estonio Martin Helme al grito de «al fascismo ni un paso más». Fue rápidamente desalojada.