Feijóo acusa a Sánchez de usar a los menores migrantes «como mercancía»

Las posturas entre el PP y el Gobierno en torno a un acuerdo migratorio que resuelva el colapso en el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados de las Islas Canarias cada día están más alejadas. Este domingo, Alberto Núñez Feijóo dio un paso más allá al acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «usar» a estos menores como «moneda de cambio» para contentar «al separatismo", en referencia a Junts, que exige a Moncloa las cesión de las competencias de inmigración para Cataluña. Lo hizo durante su intervención en el I Foro de Grandes Ciudades gobernadas por su partido que se celebró en Zaragoza. Allí, el líder de los populares reunió a 35 regidores de municipios de más de 100.000 habitantes con el objetivo de armar un «frente común» en materia de vivienda, seguridad y fiscalidad.

El líder gallego exigió al Gobierno que «no dé lecciones de moralidad» en materia de inmigración. Un asunto con el que Feijóo cree que el PSOE «está manipulando a la gente». En el origen de esta queja se encuentra el acuerdo que el jueves alcanzaron la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para fijar criterios que faciliten el reparto de 4.400 menores extranjeros. Entre ellos, además del PIB o la población de cada comunidad, se deberá reconocer el esfuerzo que estas hayan hecho previamente, el asunto que más polémica está generando.

Mientras el Gobierno niega que «ninguna» comunidad autónoma vaya a quedar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados, el PP considera que el acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo con Canarias es «inmoral» y ya avisa de que lo rechazará si se deja fuera a Cataluña y País Vasco. Feijóo, por su parte, volvió a reivindicar el 'Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio' propuesto por su partido en septiembre y firmado también por el propio presidente Clavijo. «Nosotros hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración irregular firmado por 14 presidentes autonómicos que yo negocié con el presidente de Canarias. Ahí tienen el plan. Nos remitimos a él", zanjó.

Feijóo esgrimió una suerte de agenda paralela a la gubernamental que contrapone a lo que calificó de «agenda del escándalo» del PSOE. «Es verdad que llena de contenido los informativos, pero vacía los bolsillos de los españoles. Es entretenida, yo no lo niego, pero desvía a la nación de sus prioridades y les conduce a los tribunales y a Waterloo. A España no la lleva ninguna parte, sólo a la decadencia política, económica y social", reiteró. En esa línea, el líder de los populares señaló que su voluntad es poner «punto final» a la política que no tiene como primer objetivo dar soluciones a los problemas de España, y que encuentra en el Gobierno de Pedro Sánchez a su máximo «exponente y promotor».

Uno de los asuntos centrales de las propuestas que viene realizando Núñez Feijóo en las últimas semanas pasa por buscar soluciones al problema de la vivienda. El líder gallego defendió la reciente ley del suelo que registró su partido en el Senado o la ley contra los okupas que el Gobierno, según denunció, «está bloqueando en el Congreso».

