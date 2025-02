Vox ofrece al PP un pacto de Presupuestos para sus comunidades a cambio de una ruptura

Publicado por M. A. Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

"No habrá presupuesto en ninguna región en la que no haya una ruptura con los pactos del PP y PSOE en Bruselas".El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó este domingo un aviso tajante al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo justo cuando ambas formaciones han entrado en una etapa de competencia directa por el electorado, con dardos cruzados entre sus dos líderes.

Abascal, que el día anterior había sido el anfitrión en Madrid de la visita de los líderes de los partidos que forman el grupo parlamentario Patriotas -entre ellos la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el presidente de Hungría, Viktor Orbán- puso el foco esta vez en el PP durante un acto en Murcia en el que exigió a Feijóo "una garantía explícita" de una "ruptura clara" entre socialistas y populares en el Europarlamento.

Uno de los Presupuestos a los que afectaría esta condición, entre otros, es el de la Región de Murcia, donde las cuentas públicas aún no han podido aprobarse tras la ruptura de gobierno entre el PP y Vox en junio del año pasado a cuenta de las discrepancias por el reparto de menores extranjeros no acompañados. Abascal cree "firmemente" que el presidente regional, Fernando López Miras, y el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, "se pueden entender perfectamente". "Pero ese no es el problema. El problema es que después Ursula Von der Leyen da una orden a Feijóo y Feijóo da una orden a López Miras y lo que se ha acordado se queda en agua de borrajas", zanjó.

"Son las políticas de los populares y los socialistas en Bruselas las que luego se van a aplicar en los presupuestos regionales, las políticas asociadas al Pacto Verde que ponen todo tipo de trabas a los agricultores, y las políticas asociadas a la inmigración masiva que solo nos traen inseguridad, degradación de los servicios sociales y colapso de los servicios sanitarios", insistió el dirigente de Vox.