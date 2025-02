Aldama entrega las reservas de los pisos de «señoritas» para Ábalos, Torres y Koldo

El Supremo cita como testigo a la número dos de Óscar López

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador —el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— ha citado para el próximo 12 de marzo como testigos a Pilar Sánchez Acera, la entonces asesora de Moncloa que envió al ese momento líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el ‘email’ filtrado, y al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. El instructor del caso, Ángel Hurtado, accede así a lo solicitado por la acusación popular que ejerce Manos Limpias al entender que puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos «conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital ‘ElPlural.com’, y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado». Sin embargo, ve improcedente tomar declaración como testigos al también ex secretario de Estado de Comunicación Ion Antolín y a la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Por último, rechaza la petición de Manos Limpias de tomar declaración a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.