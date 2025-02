Podemos se refugia en el victimismo y defiende que apartó a Monedero

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

El PP: «Feminismo de pacotilla» Los populares consideran que casos como el del exdirigente morado o el del que fuera su compañero de filas y después portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón retratan «el feminismo de pacotilla» de la izquierda, que «tanto daño está haciendo a las mujeres». Fue Cuca Gamarra la encargada de denunciar el «cinismo» y la «hipocresía absoluta» de estas dos formaciones y también la del PSOE, cuyo exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, habría contratado «a prostitutas por catálogo», porque mientras decían una cosa «practicaban la contraria». «No están para dar lecciones de feminismo en estos momentos», criticó acompañada por el líder de PP en el País Vasco, Javier de Andrés. En el principal partido de la oposición se preguntan «dónde están las del ‘hermana, yo sí te creo’», la frase que se popularizó para apoyar a la víctima del caso de la violación grupal ocurrida en los Sanfermines de 2016. Instan a los tres exdirigentes señalados a «pedir perdón por haber llenado de hipocresía el discurso público». «La igualdad se hace desde las decisiones que van a la igualdad y no desde actuaciones que suponen el acoso a las mujeres», dijo José Luis Almeida.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que su formación actuó inmediatamente y de forma correcta ante los testimonios de violencia sexual recibidos en 2023 contra el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, al señalar que las víctimas que denunciaron pidieron «discreción», «anonimato» y que se le apartara de las actividades del partido morado.

Y ha confrontado su celeridad con relación al comportamiento de Sumar en el caso de las denuncias sobre presunto acoso sexual por parte del exdiputado Íñigo Errejón, al lanzar que «despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas». Todo ello después de ser preguntada por un tuit de agradecimiento a Monedero que publicó Belarra cuando éste reveló también en 2023 que dejaba de dirigir el Instituto República y Democracia, el ‘think tank’ del partido morado. De esta forma aludía a que Podemos, cuando formaba parte de la coalición electoral de Sumar, puso en conocimiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una acusación contra Errejón en verano de 2023, casi un año después de que se produjera la dimisión de este ante testimonios de presunto abuso.

DENUNCIAS DE 2023

A su vez y cuestionada sobre si barajan suspender de militancia a Monedero, la líder de Podemos ha subrayado que ahora mismo el procedimiento ante casos de violencia sexual está abierto y sigue activo, por lo que si las víctimas dan el paso de continuar en su denuncia la Comisión de Garantías del partido actuará. Por otro lado y respecto a la información publicada por ‘Eldiario.es’ que alude a que en 2016 llegó una primera queja al partido contra el cofundador, Belarra ha asegurado que la primera denuncia contra Monedero no llegó a la cúpula del partido en 2016. «En Podemos no tenemos constancia de ninguna denuncia de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero hasta septiembre del año 2023», ha insistido. Durante su atención a los medios, Belarra ha criticado el tratamiento mediático que se está dando sobre este caso, al espetar que entiende que «hay muchísimo interés en contar que Podemos siempre todo mal», cuando ha reivindicado que su partido actuó con «diligencia» y hizo lo que tenía que hacer para garantizar que su organización es un espacio seguro para todas las mujeres. Al hilo, ha desgranado que ante los testimonios sobre el comportamiento de Monedero, el partido decretó dejar de convocarle a todas las actividades públicas y privadas del partido. A diferencia de lo que se está acostumbrada en a la que «los hombres con poder se les protege y se les garantiza impunidad». «En Podemos eso no es así», ha asegurado Belarra quien ha recordado que Monedero no tenía cargos orgánicos en el partido desde 2015 y salió de la fundación del partido en mayo de 2023, pese a que su marcha se hizo pública por el propio monedero meses después. También ha subrayado que aún así, siendo el cofundador del partido un «militante raso», al conocer las denuncias contra él el partido activó sus protocolos. Belarra cree que a la hora de informar sobre este asunto las víctimas están «quedando en segundo plano».