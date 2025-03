Sánchez anuncia reunión con Feijóo sobre la ruta de Defensa de España

Publicado por Bruselas Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo jueves 13 de marzo llamará al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como a los líderes de los Grupos Parlamentarios en el Congreso, excepto Vox, para abordar la situación en Ucrania.

"La actualidad, la información que empezamos a tener ya y la conformación de criterio en cuanto a qué cosas podemos empezar a hacer entre todos los europeos, amerita que la próxima semana pueda llamar a todos los líderes de los grupos parlamentarios", ha explicado. A continuación ha puntualizado que la intención es celebrar encuentros de modo «presencial» con ellos. Sánchez ha dejado claro que llamará a todos los grupos para «compartir información y algunas reflexiones", excepto al partido de Santiago Abascal —tercera fuerza en la Cámara Baja en representación con 33 diputados—. «Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es su visión", ha apostillado. Además, Sánchez ha confirmado que la última semana de marzo comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en este Consejo Europeo extraordinario y el próximo, ya de carácter ordinario que se celebra en la capital comunitaria dentro de dos semanas.

ES PREMATURO HABLAR DE PAZ

Sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, Sánchez ha recalcado que todavía es «prematuro» hablar de ello porque la guerra continúa y por ahora no está claro qué papel va a jugar Estados Unidos y tampoco si Europa va a participar finalmente. «Creemos que cuando ahora mismo se está produciendo la guerra, cuando no sabemos exactamente cuál va a ser la participación de Estados Unidos y sobre todo en qué contexto se va a producir ese alto el fuego y esa potencial paz justa y duradera, me parece absolutamente prematuro el que podamos especular sobre estas cuestiones", ha indicado.

Por tanto ha insistido en la necesidad de seguir prestando ayuda a Ucrania y de que Europa siga mostrando unidad y también ha señalado que defenderá ante el resto de líderes que Europa no debe «subestimarse» a si misma por que en los últimos años ya ha demostrado que puede superar desafíos como la pandemia o la crisis inflacionaria. «Y este también lo vamos a superar, estoy convencido de ello, con una mayor fortaleza de la Unión Europea en aspectos donde probablemente antes hemos delegado esas responsabilidades, como la seguridad y la defensa» ha añadido.

En este punto ha indicado se ha mostrado partidario de que el refuerzo de la seguridad no se limite al este de Europa y también tenga en cuenta los desafíos que afrontan los países del sur, que afectan al conjunto de la UE, según ha remarcado.

En la misma línea, sostiene que la UE es el mayor bloque comercial del mundo y el mayor donante en ayuda al desarrollo del planeta. «Tenemos industrias punteras, ejércitos capaces, un modelo de convivencia, de democracia, de respeto a los derechos y las libertades como ninguna otra región en el mundo y sobre todo lo que tenemos son ciudadanos libres", ha subrayado. Por tanto, con estas premisas espera que la Unión pueda dar una respuesta «equitativa y eficaz» a los desafíos que tienen por delante, ha terminado.

Vox ha despreciado la negativa del presidente, Pedro Sánchez, a incluirles en la roda de contactos que va a mantener con el resto de partidos para abordar la situación de Ucrania. Santiago Abascal ha asegurado en la red social X (antes Twitter) que es un «honor» que Sánchez les ignore. Además, la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que su partido sabe que el jefe del Ejecutivo «es más de Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi» y ha asegurado que los de Santiago Abascal están «con los españoles", aunque al presidente «no le guste».

