Las fallas invitan a reflexionar sobre los conflictos globales, el turismo o la dana

La crítica sobre la actualidad es el verdadero espíritu de los monumentos falleros, que este año reflexionan sobre la tragedia que ha vivido el pueblo valenciano tras la dana, la situación tensa y agitada en la política internacional, el cambio climático o el turismo de masas.

Además, doce fallas participan en las Fallas I+E, innovadoras y experimentales, que van "más allá de las convenciones estéticas", huyen de los tópicos respetando la tradición y cultura y utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente.

Una de ellas es la Falla Plaça de l'Arbre que, junto a su artista Miguel Hache, decidió cambiar el proyecto original de su monumento principal tras la tragedia de la dana con una nueva propuesta bajo el lema "Nada".

Hache ha diseñado una gran escultura cónica de color azul, evocando el agua, que gira sobre sí misma y con cada giro conmemora una gota fría histórica. Lleva tallada en su base el mapa de la zona cero de las inundaciones del pasado 29 de octubre, que funciona como un sello y con su movimiento imprime en una cama de arena un paisaje desolador.

La falla ofrece también a los visitantes unos pequeños moldes de cartón con los que reconstruir casas de arena, que la escultura volverá a destruir en su giro empezando de nuevo el ciclo de destrucción si no se toman medidas preventivas. Todos los días, a las 20:11 horas, y hasta el día de la Cremà, suena una alarma en recuerdo al Es-Alert que se envió a los teléfonos móviles el día de la dana.

La falla Borrull Socors plantea una crítica al turismo masivo e incontrolado y su repercusión en el precio de los alquileres con una gran ola de maletas de cartón y el lema 'Último aviso'.

La artista fallera y escultora textil Reyes Pe es la autora de la propuesta de la falla Ripalda Beneficència i Sant Ramón que invita al público a un juego interactivo en el que se enfrenta el mundo infantil con el adulto. Unas grandes esferas fucsias, hechas de papel y telas recicladas, en representación del nuevo mundo, son consumidas por los "monstruos" del mundo actual, representado por dos grandes patas verdes.

'The world is on falla'

'The world is on falla' es la apuesta de la falla Mossén Sorell-Corona, siempre rompedora y buscando nuevos lenguajes creativos. El mensaje está representado en un gran tótem tipográfico, diseñado por Lo siento Estudio y realizado en el taller de Manolo Martín, que quiere llamar la atención sobre la situación planetaria actual, con guerras y el cambio climático, en torno al concepto del fuego.

"A pesar de todo, la esperanza y la solidaridad continúan quemando el corazón de muchos y es en tiempo de adversidad cuando hemos de unirnos, luchar juntos y trabajar por un mundo mejor", defiende esta comisión fallera, un mensaje trasladable al sentir de todo el mundo fallero tras la tragedia de la dana.

El Centro de Voluntarios 'La Cantina" ha plantado la falla solidaria 'No olvidar la DANA' en la plaza Manuel Granero del barrio de Ruzafa, del artista Manuel Guitarte, que exhibe los objetos donados por instituciones deportivas y más de 30 personalidades de la cultura.

Entre el material, que formará parte de una exposición por la 'Memoria de las víctimas', figura un membrillo de escayola que utilizó Antonio López en 'El sol del membrillo', el guion de 'La habitación de al lado' de Pedro Almodóvar, una edición especial de Rock'n'Rios firmada por Miguel Ríos, una camisa de Coque Malla, un pañuelo de Charo López y un libro de Elvira Lindo.

Vista general de la escena de ninots dedicada a la dana del pasado 29 de octubre en la falla del Pilar. EFE/Manuel Bruque.