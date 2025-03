El reparto de menores migrantes enfrenta al Gobierno con las comunidades del PP

El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como «justa» y «equilibrada». «Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan empateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años», ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que el acuerdo impedirá que comunidades autónomas como Madrid sigan «mirando hacia otro lado» y ayudará a Cataluña a aliviar su ‘saturación’ y recibir una mayor compensación económica. Nogueras ha defendido que Cataluña ha hecho «siempre» un esfuerzo «gigante» mientras «otros han mirado hacia otro lado». Por eso, según ha dicho, con este acuerdo lo que se hace es corregir una «desigualdad histórica» entre comunidades autónomas. Fuentes de Junts ponen el foco en los niveles de «saturación» que aseguran que tiene Cataluña con los menores migrantes y justifican así que dicha comunidad autónoma vaya a recibir solo 20 o 30 menores de los 4.400 que debían repartirse ahora, frente a los 700 que recibiría aproximadamente la Comunidad de Madrid dado su bajo nivel de saturación y de acogida.

rechazo en el PP

Madrid y la Comunidad de Valencia han manifestado su rechazo más absoluto al reparto, mientras que Canarias, Ceuta o País Vasco son más favorables al acuerdo entre Gobierno y Junts. Tras la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros, el PP ha manifestado que no va a incumplir las disposiciones en las comunidades que gobiernan, aunque implementará un plan para oponerse. Así lo ha señalado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, después de que el real decreto para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería articule un mecanismo de reubicación de los menores desde zonas con los recursos saturados, como Canarias o Ceuta. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que es un día «importantísimo» y «feliz» para España y para Canarias por la aprobación de un «un sistema de protección nacional» de los menores migrantes y ha detallado que Canarias acoge a 5.810.

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que el pacto para el reparto de menores inmigrantes no acompañados es una «irresponsabilidad» y ha advertido de que la solidaridad «no va por cuotas».

Ayuso anuncia que lo judializará

Isabel Díaz Ayuso ha avanzado este martes que llevará ante los tribunales y la UE el acuerdo «lamentable» de reparto de menores migrantes y ha criticado que la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea «un lastre para todos». "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias", ha trasladado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales. «Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada", ha censurado la presidenta madrileña. Sin informaciónPor su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha censurado que no se haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas y que no tengan información al respecto de este acuerdo de reparto. "Antes de hablar de la financiación de esos recursos, habrá que hablar precisamente de cómo es posible que un Gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen del resto de comunidades autónomas que ayer estaban reunidos en Conferencia Sectorial", ha valorado.El consejero ha cargado contra un Gobierno que está «echado al monte y que es capaz de cualquier cosa» para mantener los apoyos de aquellos que quieren precisamente «romper el modelo».