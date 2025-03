El Supremo pide a Hacienda datos de Ábalos y la fundación de Perú

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez que investiga el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha solicitado a Hacienda y a Caixabank información sobre el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Fiadelso, la fundación peruana vinculada a varios inmuebles de los que éste sería titular, a fin de detectar posibles «ingresos irregulares» que revelaran mordidas, accediendo así a lo planteado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial elaborado sobre el ex dirigente socialista. En dicho informe la UCO identificaba a Ábalos como propietario de un terreno en Colombia y de inmuebles en Perú, Valencia y Madrid, así como de tres coches y una moto. Además, le vinculaba a más de 200 cuentas bancarias. No obstante, este análisis preliminar se basaba en fuentes abiertas, por lo que los investigadores pidieron a Puente que requiriera información al banco donde figuraban esas cuentas y a Hacienda.

El instructor acuerda «proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que Ábalos resulta o resultó ser titular, —así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la fundación en la que tuvo activa intervención—, en el sentido interesado por la fuerza actuante, al fin y efecto de comprobar, primeramente, si se han producido en aquéllas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan». En la misma línea, el magistrado ordena analizar «las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas a Ábalos». «No hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias interesadas resultan, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas en atención a la gravedad de los hechos delictivos que al investigado se atribuyen. También aparecen sujetas al principio de especialidad en la medida en que se orientan de forma inmediata a la averiguación de los precisos hechos que resultan objeto de la presente causa especial», dice. Puente reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pide la UCO, al considerar que es necesario extender las pesquisas a varios años antes.

