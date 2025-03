Montero y Díaz tiran del freno para evitar el choque de trenes con la tributación del SMI

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

María Jesús Montero y Yolanda Díaz pisan el freno. Las vicepresidentas primera y segunda tratan de evitar ahora, contra reloj, el choque de trenes al que se encaminaban en su disputa por la tributación del SMI y negocian tras semanas de enfrentamiento una posible salida. La ministra de Hacienda comunicó este martes que está dispuesta a buscar una fórmula que permita «compensar» al 20% de quienes cobran ese sueldo y que tras la última subida aprobada para este año sí están obligados a pagar IRPF, pero siempre, advirtió, que Sumar acepte que el mínimo exento no puede quedar vinculado a esa percepción regulada por el Ejecutivo y situada ya en 1.184 euros en catorce pagas.

El movimiento de Montero llega a apenas tres días de que concluya el plazo del que dispone el Gobierno para ejercer su potestad constitucional de vetar las iniciativas de los grupos parlamentarios que supongan un aumento de los créditos o una minoración de los ingresos presupuestarios. Una facultad que la ministra se había declarado dispuesta a ejercer contra tres proposiciones de ley presentadas en el Congreso por Podemos, el PP y por sus socios de coalición para tratar de doblarle el pulso y evitar que, por primera vez, tras varias subidas que lo han elevado en un 61% desde 2018, el SMI deje de estar exento del impuesto sobre la renta.

La situación se presentaba peliaguda tanto para el PSOE como para Sumar. Esta formación también había asegurado que no dudaría en hacer pinza con el primer partido de la oposición en la Mesa de la Cámara baja para, a su vez, levantar el veto del Gobierno (del que forma parte) y los socialistas ya amenazaban, a su vez, con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Hasta esta semana ninguno de los dos daba su brazo a torcer. Pero este lunes por la noche, Díaz, desveló en TVE que finalmente había elevado una propuesta a la ministra de Hacienda para tratar de llegar aun acuerdo.

Sumar no aclara cuáles son exactamente los términos de esa alternativa, aunque fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda aseguran que la ministra la "acogió muy bien". En los pasillos del Senado, la propia Montero aseguró que está dispuesta a hablar, pero insistió en que no se apea de la cuestión fundamental, que es que llegados a la cuantía actual hay que entender que el SMI ha dejado de ser un salario de subsistencia y no puede quedar al margen del IRPF. De otro modo, según los socialistas, no será posible aprobar más subidas en años sucesivos.

El Ejecutivo, en todo caso, insiste en que ahora mismo son muy pocos los perceptores del salario mínimo que realmente tienen retenciones porque la inmensa mayoría se benefician de algún tipo de deducción. La ministra portavoz, Pilar Alegría, remarcó tras el Consejo de Ministros que "el 80% no tendrá ningún tipo de tributación" y los que paguen, básicamente solteros sin hijos, tendrán una merma de 20 euros (de los 50 mensuales que ha supuesto la subida).