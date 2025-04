Feijóo pone en la diana a Montero

Publicado por Lourdes Pérez Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular está dispuesto a hacer leña del árbol dañado por las últimas polémica de María Jesús Montero. Si la vicepresidenta primera del Gobierno ya se había habituado a convertirse en el blanco del primer partido de la oposición en las sesiones de control al Gobierno, ahora le aguarda una semana en la que el PP buscará erosionarla por una doble vía: con su reprobación este martes, en el Senado, ya anunciada y apoyándose en la mayoría absoluta que atesoran los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara alta; y dirigiéndose a ella en el Congreso para que dé explicaciones por la falta de un proyecto de Presupuestos actualizado.

Montero, la mujer con más poder del Gobierno y también la figura política que acumula mayores responsabilidades por la entidad de las mismas —número dos de Sánchez en el Ejecutivo y el PSOE, ministra de Hacienda, negociadora con los exigentes socios de investidura y ahora, también, líder de los socialistas en Andalucía— atraviesa un tiempo complejo. Hace diez días, y aunque la solución encontrada vino a saldarse en tablas, cedió ante Yolanda Díaz para dejar exento de tributación el SMI, aunque consiguió que se acote a solo este año a la espera de lo que acabe aprobando el Congreso. Pero ha sido en la última semana cuando los jardines se le han multiplicado a la vicepresidenta.

Montero proclamó en un mitin en el congreso de los socialistas en Jaén que la absolución de Dani Alves de haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona, por resolución del Tribunal Superior de Cataluña, le resultaba una «vergüenza» y lamentó que los jueces antepongan la presunción de inocencia a las denuncias por agresión sexual de las mujeres. El cuestionamiento de un derecho constitucional básico obró el infrecuente efecto de poner de acuerdo a todas las asociaciones de magistrados y fiscales en una reprobación secundada por el Consejo del Poder Judicial, mientras el PP exigía su dimisión. La vicepresidenta acabó por disculparse, aunque quejándose de que los togados no reaccionen con la misma celeridad ante las manifestaciones de otros partidos, en alusión a los populares.

Pero para entonces no solo esta polémica se había desatado, sino también otra, al haber anticipado el revuelo que ha generado la ofensiva del Gobierno contra las universidades privadas que no cumplan unos estándares de calidad. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, certificó ayer que su partido reprobará en el Senado a la número dos del Gobierno por haber puesto en solfa la presunción de inocencia. E interpelará al día siguiente en el Congreso a Montero por la renuncia a presentar un proyecto de Presupuestos en tanto el Ejecutivo no tenga amarrado el apoyo de sus socios, algo que se interpreta ya como poco menos que inviable máxime ante la división que suscita el incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB exigido por la OTAN y la UE. Gasto sobre el que los populares también exigen «transparencia» a Montero, en alusión a los 2.000 millones vía transferencia de crédito que aprobará también el martes el Consejo de Ministros para engrosar los recursos del Ministerio de Defensa.

