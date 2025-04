EE UU avisa a España de que un giro hacia China «es como cortarse el cuello»

Publicado por Zigor Aldama Madrid Creado: Actualizado:

España lleva dos décadas vanagloriándose de ser 'el mejor amigo de China en Europa'. Sin embargo, ese título que se arrogó José Luis Rodríguez Zapatero para estrechar las relaciones económicas con el gigante asiático —y que luego lució también con orgullo Mariano Rajoy para atraer inversiones— puede convertirse ahora en una declaración de guerra para Estados Unidos. Es de lo que advirtió sin paliativos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este miércoles, víspera de la llegada de Pedro Sánchez a Pekín.

Aunque el viaje del presidente del Gobierno estaba programado desde hace meses, en ambas superpotencias se interpreta ahora como una gran ocasión para buscar una respuesta común a la guerra comercial iniciada por Trump. «España promueve que la UE pivote hacia China para hacer frente a los aranceles de Trump", titulaba Bloomberg desde la orilla americana del Pacífico. «China y España profundizarán en su confianza estratégica mutua", informaba el Global Times, diario controlado por el Partido Comunista de China. También desde la orilla asiática, uno de los analistas de la Academia China de Ciencias Sociales, Zhao Junjie, enmarcaba la visita de Sánchez en el «cambio de mentalidad» que se está produciendo en la UE. «Las crecientes desavenencias con Estados Unidos, la escalada de los conflictos comerciales y el declive de la confianza política mutua han generado considerable ansiedad entre sus responsables políticos. En consecuencia, mantener estrechos lazos económicos con China se ha convertido inevitablemente en una opción estratégica para la UE en un momento en el que la relación transatlántica se está fracturando».

En una entrevista con la cadena Fox News, Bessent atribuyó a un funcionario español la intención de impulsar este giro para alinear a Europa con China y aseguró que «es una apuesta perdida para los europeos». Es más, en su opinión, «sería como cortarse el cuello». El secretario del Tesoro explicó por qué señalando que el gigante asiático, «cuya economía es la más desequilibrada en la historia moderna", buscará mercados alternativos para vender los productos que dejan de ser competitivos en Estados Unidos. «Desembarcarán en las costas europeas", avanzó Bessent, en un miedo que sí existe entre las empresas europeas, temerosas siempre del exceso de producción de China, y recalcando que la UE debe sumarse a la presión que Trump está ejerciendo para que China reequilibre su economía.

La respuesta del Gobierno español no se demoró. Desde Vietnam, Sánchez aseveró que «nadie gana con una guerra comercial» y subrayó que quienes más pierden son «los trabajadores y la clase media». El ministro de Agricultura, Luis Planas, criticó la agresividad de Washington. «Sinceramente, esta no me parece una forma respetuosa de negociar con socios comerciales que también comparten principios y valores",Desde Madrid, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró más conciliador con la superpotencia americana, a la que tendió la mano para la negociación. «Somos conscientes de que hay que proteger esta relación entre Europa y EE UU y en ello vamos a estar", declaró. Eso es lo que Trump quiere escuchar.