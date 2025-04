El PP exige que «el matrimonio Sánchez-Gómez» abandone Moncloa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería presentar «inmediatamente» su dimisión tras el «demoledor» informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que sitúa a su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. A su entender, si no tiene la «valentía suficiente» para dimitir, debería convocar elecciones. «El matrimonio Sánchez-Gómez tiene que abandonar La Moncloa. Y si Sánchez no tiene la valentía suficiente para dimitir, como haría cualquier demócrata en Europa, ante todas las informaciones que estamos conociendo, lo que tiene que hacer es convocar elecciones», ha declarado Muñoz en declaraciones a los periodistas en el Congreso. El escrito de la UCO, presentado en el marco del ‘caso Koldo’, sostiene que el empresario Víctor de Aldama —presunto conseguidor de la trama y consejero de Air Europa— comentó al exasesor ministerial Koldo García que el exCEO de la compañía Javier Hidalgo estaba «muy jodido» porque el rescate de la aerolínea no cristalizaba y buscaba «alternativas» por lo que acababa «de llamar a Begoña» —en alusión, posiblemente, a la esposa del presidente del Gobierno—.

Muñoz ha insistido en que el «demoledor» informe de la Guardia Civil indica que Sánchez podría haber rescatado a la compañía Air Europa utilizando como «presunto nexo corruptor» a su esposa para agilizar los trámites de esa operación. Además, ha denunciado el «asedio absoluto» que, a su juicio, ha sufrido un juez como Peinado por parte de miembros del Gobierno, quienes le han «acusado de prevaricar y de realizar investigaciones prospectivas» por apuntar a la esposa del presidente del Gobierno. «Se le ha acusado de todo y ahora vemos que es la Guardia Civil, en el marco de otra investigación, la que está apuntando a Begoña Gómez como presunto nexo corruptor dentro de La Moncloa», ha resaltado. Muñoz ha destacado que Begoña Gómez está salpicada por otros casos, como la cátedra de la universidad, el software de la Complutense y la contratación de una asesora para trabajar en Moncloa, y ahora también el rescate de Air Europa. A su entender, la «responsabilidad de todo lo que está pasando es del presidente Sánchez, quien ha permitido y está permitiendo que todo siga en su sitio y que nadie dimita». Así, ha subrayado que el exministro José Luis Ábalos sigue siendo diputado y afiliado al PSOE después de que le abrieran un expediente que «está durmiendo el sueño de los justos».

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que el rescate de Air Europa «fue impecable", ya que no solamente superó todos los controles en España, sino también los europeos. "Fue un rescate impecable que, por cierto, se hizo en muchos países. Prácticamente todos los países europeos salieron en rescate de compañías aéreas mucho más grandes", ha señalado. Sobre las informaciones que apuntan a que José Luis Ábalos celebró una fiesta en septiembre de 2020, durante la pandemia, en el Parador de Teruel ha reiterado que no tiene conocimiento.

