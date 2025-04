Podemos activa el 'modo electoral' arrinconar a Sumar en las próximas generales

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Creado: Actualizado:

Con el convencimiento de que la legislatura no da más de sí y tras la ruptura total con un Gobierno del que no se consideran socios por sus diferencias en el gasto militar, Podemos ya ha activado el 'modo electoral' con la mira puesta en las generales de 2027. La quinta asamblea del partido morado, que entre ayer y este sábado se celebra en la Casa de Campo de Madrid, reforzará en la dirección al tándem formado por las exministras Ione Belarra e Irene Montero. La primera repetirá mandato como secretaria general -su lista 'Orgullosamente Podemos' no tiene rival-, y la segunda, como candidata de un proyecto que aspira a reunificar a la "izquierda transformadora" y anhela marginar a Sumar en este proceso, a los que ven como un proyecto "más cercano al PSOE".

Los morados dan un portazo así a los llamamientos a la unidad que Yolanda Díaz ha realizado en las últimas semanas y cerrarán este sábado un cónclave sin sobresaltos después de que en la anterior asamblea de 2021 las bases del partido la eligieran a Belarra en una cumbre clave que supuso el relevo del su histórico líder, el exvicepresidente Pablo Iglesias, tras dejar la política, y en el que se empezaron a vislumbrar las tensiones con lo que posteriormente se convertiría en Sumar, concurriendo al final juntos a las generales del 23-J.

En esta nueva era, Podemos, que mantiene cuatro diputados en el Congreso, recoge en su nuevo documento político numerosas críticas crudas a Sumar, que califica de "operación" urdida por el PSOE para acabar con la organización morada.

De hecho, la ponencia considera un "acierto" el divorcio con el grupo parlamentario de Díaz en diciembre de 2023, cuando, esgrimiendo una lista de agravios entre los que se encontraba no haber obtenido carteras ministeriales para los suyos, pasaron al grupo mixto. Los morados se sintieron desde entonces "libres de ataduras" y consideran que les ha ido "mejor". Como ejemplo, marcan las últimas europeas, en las que Montero fue candidata contra el proyecto magenta que agrupaba a Sumar, IU, los comunes, Compromís o Más Madrid, y que solo obtuvo un eurodiputado más que Podemos (tres frente a dos), "demostrando que no estábamos muertos", reza el documento.

En esta nueva etapa también explotarán la cuestión militar, vendiendo su marca como la del "no a la guerra" frente a un Gobierno PSOE-Sumar que Belarra ha calificado ya como "coalición de la guerra". De hecho Podemos adelantó su asamblea para estar preparados ante cualquier contingencia o adelanto electoral por la "deriva autoritaria" que creen que ha tomado Pedro Sánchez.

Iglesias y Echenique La primera jornada de este viernes ha consistido en una serie de debates políticos, como la defensa del documento político y la candidatura de Belarra junto a una serie de mesas redondas. En este primer día han intervenido dos antiguos dirigentes, tanto Iglesias como el exportavoz paralemntario morado Pablo Echenique, además de contar con representantes de la Francia Insumisa, del Pacto Histórico colombiano y del coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

La clausura de la asamblea será el sábado con los habituales saludos de sus fuerzas políticas aliadas y organizaciones sociales, además de un mitin de representantes de partidos internacionales de izquierda.