Belarra promete el resurgir de Podemos con Montero como baza electoral frente a la izquierda "dócil" de Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que Podemos va a resurgir frente a la "izquierda dócil" que está en el Gobierno sin hacer "ruido", sin "conseguir nada" y que se pliega al bipartidismo, en referencia a Sumar.

También ha asegurado que el partido "necesita" que la exministra de Igualdad Irene Montero levante una candidatura alternativa, abierta a la sociedad civil desencantada con el Gobierno al que "solo le queda de progresista el nombre", para demostrar que hay "alternativa" al "régimen de guerra" y "reequilibrar" la balanza.

"Me voy a dejar la piel hasta tener la fuerza política e institucional hasta frenar este rearme y este régimen de guerra que nos está poniendo en riesgo a todas", ha apostillado la recién reelegida líder de Podemos en su discurso de proclamación en el cierre de la quinta asamblea ciudadana del partido, celebrada en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid.

Belarra ha sido reelegida con el 90% de votos de los inscritos del partido, aunque marcada por la baja participación al participar más de 27.172 personas, casi la mitad menos de los simpatizantes que votaron en 2021 (cuando votaron más de 51.589 personas).

Durante la jornada final de su cónclave han acudido un total de 1.200 personas para seguir la proclamación de resultados, según ha indicado fuentes de la formación.

La dirigente morada ha destacado que Podemos es una historia de "superación" y "resiliencia", puesto que han logrado los más "difícil" durante sus once años de historia que es resistir los últimos tres pese a que "todo el mundo" les daba "por muertos y "casi lo consiguen".

"Casi lo tenían. Era el sueño húmedo de las élites mediáticas, políticas, económicas, judiciales españolas", ha ahondado para acusar también al PSOE que acabar con Podemos era su objetivo para sustituirles por una izquierda "dócil", que aceptara los "límites del bipartidismo".

"Una izquierda que aceptara el envío de armas a Ucrania, que se asusta cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley 'Solo sí es sí', que esté en el Gobierno sin hacer ruido y sin conseguir nada. Una izquierda que no quiera joderse la vida como se la jodieron Irene Montero y Pablo Iglesias", ha exclamado la secretaria general de Podemos para lanzar duros reproches a Sumar y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando compartieron espacio político.

De esta forma, Belarra ha trasladado a su simpatizantes que "están en pie" y que está "orgullosa" de su militancia, porque con su resistencia son la "china en el zapato del régimen, la gente que no se agacha" y que aguanta "en el peor momento".

También ha encargado a Irene Montero relanzar al partido y poner en pie a la izquierda valiente, mediante una candidatura abierta a sectores contrarios al Ejecutivo, pues han demostrado que saben gestionar las crisis que padece el país como en la anterior legislatura y lo mejor de su "legado" son las políticas feministas de la exministra. "Necesitamos a las mejores", ha insistido.

"Ahora las mujeres ya no nos callamos, ahora no queremos que ningún juez nos pregunte si cerramos bien las piernas o cuestione nuestro testimonio. Ya no queremos ser esclavas en nuestros propios hogares asumiendo el conjunto de los cuidados. Se acabó verte obligada a follar con tu novio porque es tu pareja. Se acabó ocultar quienes somos", ha declarado la dirigente morada.

A su vez, ha arremetido contra el PSOE y su actitud ante el gasto militar, al sostener que Podemos es la fuerza que se opone a su aumento y apuesta por la "verdadera seguridad", que es reforzar los servicios públicos y "echar a los fondos buitre" que operan en España y "roban" la vivienda a la gente.

Incluso ha dicho que ante el "horror" del actual contexto internacional, con el presidente norteamericano Donald Trump emprendiendo una "guerra comercial", la socialdemocracia opta por "lamerle las botas" a Estados Unidos y a la OTAN gastando dinero en "armas y tanques" que debería ir a sanidad, educación y vivienda.

Belarra ha redoblado sus críticas al Ejecutivo y al PSOE para advertir que el problema de esa estrategia de malmenorismo es que "no sirve para proteger a la gente" y además, en términos políticos, es "absurda e inútil" porque eso pone una "alfombra roja" a gobiernos de derecha y extrema derecha.

Además, Belarra ha afirmado que su formación se vincula al movimiento del 'No a la guerra', de la figura del histórico líder de IU Julio Anguita, y de la lucha antifranquista durante la dictadura.

Por su parte, el secretario de Organización, Pablo Fernández, ha enfatizado que la "operación Sumar" para tratar de destruirles y que fue lanzada por el PSOE contra la "izquierda indócil" ha "fracasado", dado que la izquierda no subordinada a los socialistas va a crecer tras esta asamblea.

Otros miembros de la candidatura han ahondado en que, a diferencia de Sumar o PSOE, Podemos es la izquierda que "no se vende" y han defendido que el voto útil son los morados, como el caso de la activistas trans Mar Cambrollé.

En su discurso, Belarra ha arengado a sus bases a defender "con uñas y dientes" el antirracismo frente al "vago" del líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la "novia de un delincuente confeso", en alusión a su pareja Alberto González Amador.