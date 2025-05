Aznar pide a la UE actuar ante el «retroceso democrático de España»

Publicado por Agencias valencia Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado a la Comisión Europea velar por el cumplimiento de los Tratados Europeos ante el «retroceso democrático» que, a su juicio, se está produciendo en países como España con el Gobierno de PSOE y Sumar. Además, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no dar explicaciones tras el apagón masivo que afectó a la Península. "En España hoy agoniza un Gobierno que suma la incompetencia al sectarismo", ha declarado Aznar en su intervención en el XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en la Feria de Valencia, donde ha expresado su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la Dolors Montserrat, que ha sido elegida nueva secretaria general de los 'populares' europeos. Dos días después del apagón masivo, el expresidente del Gobierno ha afirmado que el país «acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético» y 48 horas después el Gobierno no ha dado una explicación de por qué ha ocurrido ese colapso». Asimismo, Aznar ha indicado que España «sufre una crisis migratoria estructural sobre las Islas Canarias"; cuenta con un Gobierno que no presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque «no tiene mayoría para aprobarlos"; y, en medio de la «agresión de Rusia contra Ucrania", tiene en el seno de su Ejecutivo «alojada a la extrema izquierda que apoya a Putin» y que «quiere romper la Otan». "Y es un Gobierno acosado por la corrupción en su misma cabeza que está degradando el Estado de Derecho, que quiebra la independencia de los jueces y que ha declarado por boca de su presidente estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento, que es exactamente lo que está haciendo", ha manifestado.

En este contexto, Aznar ha reclamado a la Comisión Europea que «refuerce su acción como guardián de los Tratados", con «una actuación decidida para asegurar el respeto a la integridad del Estado de Derecho de todos los Estados miembros donde el Estado de Derecho se encuentra seriamente amenazado o directamente infringido». A su entender, es necesario que la Comisión Europea «identifique y actúe con determinación para prevenir el retroceso democrático".