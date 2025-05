David Sánchez exige vídeos de la causa para recurrir su procesamiento

Publicado por Agencias Badajoz Creado: Actualizado:

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha respondido al auto de procesamiento de la jueza de Badajoz que le atribuye la presunta comisión de prevaricación y tráfico de influencias en la obtención de su plaza laboral en la Diputación pacense. El abogado del investigado ha presentado un escrito en el que reclama la paralización de los plazos para recurrir la propuesta de la instructora, Beatriz Biedma, de mandarle a juicio junto a otros imputados. Además, pide al juzgado las transcripciones de los últimos interrogatorios y establecer un día para ver los vídeos de esas declaraciones. La defensa de David Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo musical, argumenta que su intención es tener toda la información para presentar un recurso al auto que le deja a un paso del banquillo de los acusados. El plazo es de diez días, por lo que pide su suspensión hasta que tenga acceso a las declaraciones de cuatro investigados y ocho testigos, que la magistrada decidió no dar traslado a las partes para evitar las filtraciones. Del mismo modo, fue la propia instructora quien avanzó que realizaría las transcripciones de estos interrogatorios y permitiría ver los vídeos en el juzgado a petición de los abogados para no vulnerar las garantías del procedimiento, para lo que establecería una día y una hora. Para ello, se basó en una decisión que adoptó el Tribunal Supremo en el llamado ‘caso Koldo’ en el que está investigado, entre otros, el exministro socialista José Luis Ábalos. Sánchez es uno de los once investigados en la causa que está cerca de agotar su instrucción y en el que la jueza advierte indicios de prevaricación y tráfico de influencias. Además del músico, la jueza apunta al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; a la diputada y directora del área de Cultura cuando se creó y adjudicó el puesto, Elisa Moriano; a los funcionarios provinciales que intervinieron en el proceso.