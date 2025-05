ERC avisa a Sánchez e Illa que sin avances en financiación no tendrán presupuestos en 2026

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al presidente catalán, Salvador Illa, de que, si no hay avances hacia una financiación singular para Cataluña, los republicanos no apoyarán sus proyectos presupuestarios para 2026.

En una entrevista con EFE, Alamany ha subrayado que estos avances deben ser "irreversibles", para que el PP no pueda deshacerlos si llega al Gobierno del Estado.

"Si no hay cumplimiento o avances sobre la financiación singular, pues no va a haber presupuesto. Esto lo sabe Illa y lo sabe Sánchez, porque evidentemente sobre esta cuestión se habla con el Govern de la Generalitat y con el Gobierno del Estado", ha indicado.

Aunque ha admitido que las conversaciones con los socialistas "son fluidas", la también portavoz de ERC ha advertido de que el cumplimiento de lo pactado sobre financiación "está más atrasado" y los pasos "son más tímidos" que en otros ámbitos, como el traspaso de Rodalies.

El pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, y que el PSOE avaló, establece que el acuerdo para el nuevo sistema de financiación singular debe formalizarse durante la primera mitad del 2025 para que el año que viene la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ya pueda recaudar el IRPF.

En este sentido, ha remarcado que la ATC debe estar "musculada" con más personal, con el fin de "dimensionarla" para que asuma las nuevas funciones, un refuerzo que "ahora no está" concretado.

"La pelota está en el tejado del Partido Socialista en el Govern y también en el del Estado, porque cuando hablamos de acuerdos relacionados con la soberanía de Cataluña es evidente que tienes que hablar con el Govern, pero también con el Gobierno del Estado", ha razonado.

ERC podría dar otro "susto" presupuestario

Alamany ha recordado que ERC, presidida nuevamente por Oriol Junqueras desde hace cinco meses, ya dio "un susto" a los socialistas con su 'no' a los presupuestos de 2025 y ha advertido de que los republicanos podrían volver a hacerlo.

"Si no se avanza en estos pactos, es evidente que ERC no podrá validar nuevos acuerdos, porque los que hemos firmado son tan ambiciosos y requieren tantos avances que no nos aventuraremos a un nuevo acuerdo de presupuestos sin la garantía de que se ha avanzado en los otros", ha argumentado.

Además, ha insistido en que los pasos que se den deben ser "irreversibles" y "muy garantistas" para que, "gobierne quien gobierne en el Estado, Cataluña se blinde en su soberanía".

Aunque no ha puesto en duda la "voluntad" de los socialistas de cumplir con los pactos, ha advertido de la "tentación" del PSC y del PSOE de "mirar más por los intereses del partido que por los intereses de Cataluña" y ha apuntado que, para contrarrestarlo, "allí estará ERC para poner la máxima ambición nacional".

Pide el apoyo de partidos y agentes económicos

Para "desencallar" la nueva financiación, ha pedido que "otros actores políticos y económicos" acompañen a ERC en esta reivindicación, que ha definido como "un consenso de país", y ha insistido en que el actual modelo es "un castigo casi endémico" a Cataluña.

Sobre la posición de Junts, que ha criticado el pacto de financiación suscrito entre ERC y los socialistas, Alamany confía en que las formaciones independentistas se acabarán "encontrando".

"Debemos mirar más hacia el país y menos hacia los partidos. La financiación singular, el concierto económico, como queramos decirlo, es una cuestión de país", ha agregado.