Begoña Alfaro: "No me siento cómoda con el rumbo que ha tomado Podemos"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La coordinadora de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, quien recientemente ha anunciado que no se volverá a presentar para liderar la formación morada en la Comunidad Foral, manifiesta, en una entrevista con EFE, que no se siente cómoda con el rumbo que ha tomado Podemos a nivel nacional.

Alfaro explica que, al contrario de lo que se está haciendo en Navarra, donde son "ejemplo de cómo se puede trabajar desde la izquierda de forma seria y poniendo los intereses de la ciudadanía por encima", en Madrid se ha optado por un rumbo en el que se priorizan las "guerras sistemáticas".

Sus diferencias con Podemos afirma que no son políticas, pero tiene claro que para ella los partidos son herramientas y no "fines en sí mismos".

"En este momento que creo que se anteponen determinados nombres o una marca a los intereses de la ciudadanía, no me siento cómoda representando ese papel. No entiendo que la estrategia política esté por delante. Determinadas luchas, además con socios naturales, no entiendo que estén por delante del interés de la gente y menos en los tiempos que corren, ojo, y en los que vienen", describe. Sin apoyo "explícito" de la dirección del partido

Alfaro, que seguirá formando parte de Podemos como afiliada, reconoce que desde que fue elegida para estar al frente del partido en Navarra, no ha recibido apoyo "explícito" de Ione Belarra, actual secretaria general del partido.

"Mi relación con Ione Belarra ha sido correcta, pero muy escasa y un apoyo explícito no hemos recibido", cuenta. Sin riesgo para los acuerdos en Navarra

En Navarra, para las elecciones forales y municipales de 2023, Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e independientes llegaron a un acuerdo para formar la coalición Contigo-Zurekin, que le permitió lograr representación tanto en el Parlamento foral como en el Ayuntamiento de Pamplona. Un proyecto que, según Alfaro, no tendría que peligrar con su salida de la coordinación de Podemos.

De hecho, este proyecto hizo que ahora Alfaro sea vicepresidenta tercera del Gobierno y que "esté gestionando políticas tan complejas pero tan importantes como pueden ser vivienda, juventud o políticas migratorias", subraya.

Alfaro recuerda que "hay unos acuerdos firmados" y que esta es una coalición hasta 2027, "lo que garantiza sin lugar a dudas estabilidad, porque son acuerdos que se firmaron por la dirección estatal y que aquí en Navarra fueron avalados por todos los agentes que componen Contigo-Zurekin".

De cara al futuro, confía en que haya "altura de miras necesaria para no romper el trabajo de estos años, el trabajo que ha avalado una parte de la ciudadanía Navarra y que permite estar al frente en el Gobierno de Navarra".

"No me queda otra que confiar en esa altura de miras necesaria que creo que debemos tener todos. Cualquier otra propuesta me parecería un disparate y yo, desde luego, no voy a estar en el disparate", apunta.

Alfaro no se ha planteado la posibilidad de ser cabeza de lista a las próximas elecciones, ya que está centrada en el trabajo de esta legislatura.