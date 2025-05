Miles de personas exigen la dimisión de Pedro Sánchez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Miles de personas han participado este sábado en la protesta impulsada en la madrileña Plaza de Colón por más de un centenar de asociaciones cívicas, y que ha contado con la asistencia de representantes tanto de PP como Vox, para reclamar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita y adelante las elecciones. Convocada bajo el lema 'Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya', a la protesta han acudido unas 200.000 personas, según los organizadores, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado la cifra a 25.000 asistentes. Durante la concentración han intervenido desde un atril la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, o el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Entre las asociaciones convocantes figuraban Unión 78, Neos, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad y Alternativa. Los promotores han justificado la convocatoria por la «situación de deterioro democrático y político de España es inaceptable", denunciando que el Gobierno está «enfangado en un proceso de deconstrucción constitucional, atrapado en su propia red de cesiones y corrupción, incapaz de aprobar unos presupuestos y cautivo de unos socios cuyo objetivo declarado es destruir nuestra nación».

"TOMAR DEMOCRÁTICAMENTE LA CALLE"

Bajo su punto de vista, «no hay nivel del Gobierno, del actual Partido Socialista o de las instituciones, que no esté afectado por la sucesión de atropellos constitucionales, escándalos, manipulaciones, nepotismo y abusos de poder que están degradando» España y la convivencia. "No basta con indignarse en casa o en redes sociales. Es momento de dar un paso al frente, de demostrar que hay una mayoría, de todas las sensibilidades, dispuesta a defender la legalidad, la libertad y la dignidad nacional", subrayaban en un comunicado. Los convocantes animaban a «tomar democráticamente la calle, exteriorizar públicamente la indignación, exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones", que «no son inútiles actos de desahogo, sino expresiones de un estado de opinión de la sociedad española con efectos palpables». Para ellos, «lo que sucede en España no es parte de la normal batalla política, despiertan conciencias anestesiadas, reflejan un espíritu de resistencia a los atropellos del Gobierno que frena e invita a la reflexión a quienes todavía lo apoyan y moviliza a los indecisos».

APOYADA POR PP Y VOX

En la concentración de protesta han coincidido representantes de PP y Vox, pese a la tensión entre ambos partidos en los últimos meses, y han respaldado la consigna de los organizadores para un adelanto electoral. Los 'populares', a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, han reclamado a Sánchez que convoque elecciones ya, calificando al Ejecutivo de «fallido» y de tener a España en una «situación insostenible». Tras descartar que el PP pueda plantear una moción de censura, al no haber «aritmética» parlamentaria para que pueda salir adelante, ha remarcado que en la sociedad hay un «clamor» porque está «harta» de la situación y quiere decidir en las urnas el futuro del país. Desde Vox, por su parte, han emplazado al PP a que no llegue a ningún pacto con el Gobierno, al que no puede «apagar los incendios", y aúnen esfuerzos para un adelanto electoral, ya que ven a España en una situación de «supervivencia nacional». También se han referido al jefe del Ejecutivo como «Pedro Chávez» y han demandado la convocatoria de elecciones ante un Gobierno «rodeado de corrupción y de basura moral", en palabras de sus portavoces en las instituciones madrileñas, Isabel Pérez y Javier Ortega Smith. El PP y Vox ya se sumaron el pasado 20 de octubre a otra manifestación similar que impulsaron las mismas asociaciones, que aglutinan la 'Plataforma por la España constitucional', para reclamar comicios anticipados. Entonces el lema elegido fue 'Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¡Elecciones generales ya!'.